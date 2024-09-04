О нарушениях во время парламентских выборов в Азербайджане. Жалобы от кандидатов в депутаты

В Центральной избирательной комиссии Азербайджана были рассмотрены жалобы кандидатов в депутаты о нарушениях, зафиксированных в ходе избирательного процесса во время парламентских выборов в следующих округах: № 86 (Агджабединский избирательный округ), №97 (Тертерско-Агдамско-Геранбойский избирательный округ), № 9 (Бинагадинский первый округ), №42 (Сумгаитский первый округ), №33 (Хатаинский первый округ, №120 (Джебраил-Губадлинский).

Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

По словам главы ЦИК, все жалобы направлены в окружные избирательные комиссии. М.Панахов уточнил: если после рассмотрения жалоб кандидаты в депутаты останутся не удовлетворены и повторно направят жалобы, то они будут рассмотрены на заседании ЦИК.