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О нарушениях во время парламентских выборов в Азербайджане. Жалобы от кандидатов в депутаты

20:10 517

В Центральной избирательной комиссии Азербайджана были рассмотрены жалобы кандидатов в депутаты о нарушениях, зафиксированных в ходе избирательного процесса во время парламентских выборов в следующих округах: № 86 (Агджабединский избирательный округ), №97 (Тертерско-Агдамско-Геранбойский избирательный округ), № 9 (Бинагадинский первый округ), №42 (Сумгаитский первый округ), №33 (Хатаинский первый округ, №120 (Джебраил-Губадлинский).

Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

По словам главы ЦИК, все жалобы направлены в окружные избирательные комиссии. М.Панахов уточнил: если после рассмотрения жалоб кандидаты в депутаты останутся не удовлетворены и повторно направят жалобы, то они будут рассмотрены на заседании ЦИК.

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