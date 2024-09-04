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Важный поворотный момент: Эрдоган говорит ас-Сиси, но Мурси не забывает

наша корреспонденция
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
20:21 356

Как уже сообщал ранее haqqin.az, президент Египта Абдулфаттах ас-Сиси прибыл в Анкару для участия в заседании турецко-египетского Высшего совета стратегического сотрудничества.

В столичном аэропорту Эсенбога президента Египта встречал лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Лидеры сели в один автомобиль и направились в президентский дворец в Бештепе, где после торжественной церемонии встречи состоялась личная беседа между Эрдоганом и ас-Сиси, после которой оба лидера совместно возглавили заседание Совета.

В своем первом заявлении в Анкаре президент Египта отметил:

«Мой сегодняшний визит, а также предыдущий визит господина президента Эрдогана в Каир отражают волю к установлению новой дружбы и сотрудничества между нашими странами».

Эрдоган лично встретил египетского президента в аэропорту

В пресс-релизе Управления по коммуникациям президента Турции подчеркивается, что на заседании Совета будут рассмотрены все аспекты турецко-египетских отношений, а также обсуждены совместные шаги, направленные на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества.

Лидеры также обсудят региональные вопросы, включая ситуацию в Газе и Ливии, по которым позиции двух стран существенно расходятся.

Политические эксперты считают визит ас-Сиси важным поворотным моментом в турецко-египетских стратегических отношениях, напоминая, что он стал первым в истории визитом ас-Сиси в Турцию в качестве президента АРЕ и первым в своем роде после свержения бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси в результате военного переворота, который повлек за собой многолетнее противостояние между Анкарой и Каиром.

Напомним, что еще раньше президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также впервые за двенадцать лет посетил Египет с официальным визитом.

В последние годы для восстановления турецко-египетских отношений велись интенсивные переговоры вначале на уровне глав разведслужб, затем министров иностранных дел. Встречи Эрдогана и ас-Сиси в Каире и Анкаре стали пиком двухсторонних дипломатических усилий.

В настоящее время планируется увеличить годовой объем торговли между странами с 10 до 15 миллиардов долларов.

Весь мир следит за поворотным моментом на Востоке

Также будут обсуждаться долгосрочные возможности сотрудничества в сферах энергетики, здравоохранения, туризма и оборонной промышленности.

Саммит двух ключевых государств Ближнего Востока стал одной из главных тем мировых СМИ.

Визит ас-Сиси станет поворотным моментом в смягчении напряженности между двумя странами. В ходе визита президента АРЕ будут обсуждаться не только двусторонние отношения, но и региональные вопросы. В частности, обе страны разделяют обеспокоенность по поводу гуманитарного кризиса в Газе и поддерживают право палестинцев на создание независимого государства.

Американские СМИ отмечают, что Турция и Египет сделали еще один важный шаг на пути к восстановлению отношений, и что в ходе встречи лидеры обменяются мнениями по региональным и глобальным вопросам.

Выходящее на английском израильское издание The Times of Israel также характеризует визит президента ас-Сиси в Анкару как значительный шаг в восстановлении отношений, носивших ранее весьма напряженный характер.

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