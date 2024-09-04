Важный поворотный момент: Эрдоган говорит ас-Сиси, но Мурси не забывает

Как уже сообщал ранее haqqin.az, президент Египта Абдулфаттах ас-Сиси прибыл в Анкару для участия в заседании турецко-египетского Высшего совета стратегического сотрудничества. В столичном аэропорту Эсенбога президента Египта встречал лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Лидеры сели в один автомобиль и направились в президентский дворец в Бештепе, где после торжественной церемонии встречи состоялась личная беседа между Эрдоганом и ас-Сиси, после которой оба лидера совместно возглавили заседание Совета. В своем первом заявлении в Анкаре президент Египта отметил: «Мой сегодняшний визит, а также предыдущий визит господина президента Эрдогана в Каир отражают волю к установлению новой дружбы и сотрудничества между нашими странами».

В пресс-релизе Управления по коммуникациям президента Турции подчеркивается, что на заседании Совета будут рассмотрены все аспекты турецко-египетских отношений, а также обсуждены совместные шаги, направленные на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества. Лидеры также обсудят региональные вопросы, включая ситуацию в Газе и Ливии, по которым позиции двух стран существенно расходятся. Политические эксперты считают визит ас-Сиси важным поворотным моментом в турецко-египетских стратегических отношениях, напоминая, что он стал первым в истории визитом ас-Сиси в Турцию в качестве президента АРЕ и первым в своем роде после свержения бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси в результате военного переворота, который повлек за собой многолетнее противостояние между Анкарой и Каиром. Напомним, что еще раньше президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также впервые за двенадцать лет посетил Египет с официальным визитом. В последние годы для восстановления турецко-египетских отношений велись интенсивные переговоры вначале на уровне глав разведслужб, затем министров иностранных дел. Встречи Эрдогана и ас-Сиси в Каире и Анкаре стали пиком двухсторонних дипломатических усилий. В настоящее время планируется увеличить годовой объем торговли между странами с 10 до 15 миллиардов долларов.