На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2024 года, на фоне серьезных трудностей с нехваткой боеприпасов, испытываемых Вооруженными силами Украины, президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна готова поставить для ВСУ 800 тысяч артиллерийских снарядов.

В Германии, отказавшейся напрямую закупать у Турции оружие и боеприпасы для Украины, разразился крупный скандал.

Но, как стало известно после журналистского расследования, проведенного берлинской газетой Handelsblatt, в марте 2024 года Чехия закупила у Турции партию 155-миллиметровых артиллерийских и гаубичных снарядов, которую продала для последующей отправки в Украину… Федеративной Республике Германии, но уже по более высокой цене.

Таким образом, Германия, которая не хотела напрямую обращаться к туркам за закупкой боеприпасов для Киева, была банально обманута Чехией.

Согласно документам, опубликованным в Handelsblatt, чешская компания Excalibur Army, входящая в состав CSG Group, приобрела значительное количество боеприпасов у турецкой компании «Mekanik Kimya Sanayii», заплатив туркам за каждый снаряд 2.700 евро.

Впоследствии эти снаряды были проданы Германии через Министерство обороны Чехии по цене 3.200 евро за штуку. Таким образом, страны, оказывающие финансовую помощь армии Украины, переплатили Чехии, как минимум 500 евро за каждый снаряд.