Чехия зарабатывает на Украине… с каждого снаряда по 500 евро!
В Германии, отказавшейся напрямую закупать у Турции оружие и боеприпасы для Украины, разразился крупный скандал.
На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2024 года, на фоне серьезных трудностей с нехваткой боеприпасов, испытываемых Вооруженными силами Украины, президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна готова поставить для ВСУ 800 тысяч артиллерийских снарядов.
Предложение чешского президента вызвало полное одобрение стран-участниц Мюнхенской конференции.
Но, как стало известно после журналистского расследования, проведенного берлинской газетой Handelsblatt, в марте 2024 года Чехия закупила у Турции партию 155-миллиметровых артиллерийских и гаубичных снарядов, которую продала для последующей отправки в Украину… Федеративной Республике Германии, но уже по более высокой цене.
Таким образом, Германия, которая не хотела напрямую обращаться к туркам за закупкой боеприпасов для Киева, была банально обманута Чехией.
Согласно документам, опубликованным в Handelsblatt, чешская компания Excalibur Army, входящая в состав CSG Group, приобрела значительное количество боеприпасов у турецкой компании «Mekanik Kimya Sanayii», заплатив туркам за каждый снаряд 2.700 евро.
Впоследствии эти снаряды были проданы Германии через Министерство обороны Чехии по цене 3.200 евро за штуку. Таким образом, страны, оказывающие финансовую помощь армии Украины, переплатили Чехии, как минимум 500 евро за каждый снаряд.
Напомним, что ранее Украина покупала те же снаряды напрямую в Польше по средней цене 2.700 евро за штуку. В свою очередь, турецкая компания «Arca Defence» продавала Украине более качественные снаряды, но уже по цене 2.950 евро за единицу.
Лукаш Вагенкнехт, сенатор парламента Чехии, который первым привлек внимание к этому скандалу, назвал действия своей страны позором.
Подчеркивая важность той роли, которую играет Чехия в поставках артиллерийских снарядов для армии Украины, Вагенкнехт раскритиковал правительство в Праге за получение прибыли за счет повышения цен.
«Вся информация была подтверждена украинскими официальными лицами, - подчеркнул Вагенкнехт. - Почему этот важный вопрос не обсуждается? Я никогда не сталкивался раньше с чем-то подобным. Извлекать выгоду из военных пожертвований для Украины, которая воюет с Россией, – это отвратительно!».
Сенатор также подверг критике правительство Чехии за то, что оно приобрело для украинцев меньше снарядов, чем необходимо.
Руководство CSG Group, к которой принадлежит компания «Excalibur Army», закупившая в Турции снаряды для ВСУ, признало, что они «получили некоторую прибыль» от поставок оружия и боеприпасов. Компания также утверждает, что размер полученной прибыли был «крайне низким и находился в пределах допустимых норм».