Перемены в руководстве Украины: дошли руки

Новости о том, что в высших государственных структурах Украины грядут большие изменения, новостями являются лишь отчасти. Войдя в большую изнурительную войну, страна рано или поздно должна была столкнуться с необходимостью замены части руководителей, которые заняли свои посты под задачи мирного времени: кто-то не справился, кто-то справился и заслуживает перехода на более ответственные позиции, кто-то элементарно перегорел на работе, которая требует адской отдачи в чрезвычайных обстоятельствах. Меняется и структура управления под меняющиеся задачи. Владимир Зеленский на самом деле уже некоторое время проводит смену людей на ключевых в военное время позициях. Год назад был сменен министр обороны: место Алексея Резникова занял Рустем Умеров. В феврале главкомом ВСУ вместо Валерия Залужного был назначен Александр Сырский. В марте секретарем Совета обороны и безопасности стал Александр Литвиненко вместо Алексея Данилова.

Весной же усилились разговоры о больших трансформациях в правительстве. Отчасти они были вызваны тем, что в январе Денис Шмыгаль перегнал Николая Азарова, премьера времен Януковича, в качестве рекордсмена по времени в кресле главы Кабмина. При этом его показательная малозаметность на фоне Зеленского такова, что до сих пор большинство граждан Украины вряд ли вспомнят имя-отчество руководителя правительства. Но кто сказал, что в определенных обстоятельствах это недостаток? Иногда «баг» становится «фичей», как сказали бы молодые люди. Разговоры о том, что Шмыгаль вот-вот уйдет в отставку, сопровождают его уже долгое время. Два года назад украинский «Форбс» опубликовал материал, в котором со ссылкой на высокопоставленных инсайдеров сообщалось, что премьером недовольны на Банковой и подыскивают ему замену. Сейчас забавно читать, как в качестве потенциальных сменщиков назывались имена уволенного некоторое время назад бывшего министра инфраструктуры Александра Кубракова или Ростислава Шурмы, заместителя главы президентского Офиса, который отправлен в отставку сейчас. Шмыгаль же остается на месте.

Другим обстоятельством, стимулирующим разговоры о переменах в руководстве, стало окончание в мае конституционного срока полномочий президента. Владимир Зеленский остается в своей должности уже в силу обстоятельств военного времени, которые не позволяют провести очередные выборы. Это требует от президента действий, дополнительно укрепляющих его легитимность, и обновление властных структур вполне укладываются в такую логику. Кроме того, военно-дипломатические приоритеты долгое время заслоняли от Зеленского вопросы оптимизации работы правительства, и там действительно накопилось много задач, которые требовали решения, в том числе кадрового характера. В конце июня спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявлял о том, что «в ближайшее время» парламент рассмотрит кадровые изменения в Кабинете министров. Предполагалось, что кадровые изменения будут закреплены на заседаниях Верховой Рады 16-18 июля. 15 июля Зеленский подтвердил, что работа в этом направлении ведется, но из ответа журналистам на конкретный вопрос было ясно, что они произойдут позже: «Могут быть изменения в правительстве. Наверняка могут быть. Мы занимаемся этим процессом, проговариваем с некоторыми министрами те или иные изменения». Тогда же, причем не в первый раз, звучали варианты замены министра юстиции Дениса Малюськи, давно написавшего заявление об отставке с открытой датой, на Ольгу Стефанишину, вице-премьера по европейской интеграции, обговаривалась отставка министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, - то есть все те перемены, которые мы наблюдаем сейчас.

Интрига длилась еще некоторое время. В вечернем видеообращении 1 августа Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем, на котором, в частности, речь шла о поиске людей, «способных обеспечивать полную реализацию государственных задач»: «На правительственном уровне готовятся кадровые решения», - сказал президент. Когда на очередной пресс-конференции 27 августа ему задали вопрос о кадровых переменах в Кабмине, Зеленский многозначительно заулыбался и ушел от прямого ответа: «Что касается правительства — мы в диалоге с премьер-министром, у нас много есть исполняющих обязанности. Нам нужно прежде всего решить этот вопрос. Мы сфокусированы на этом». И вот лишь сейчас объявлено о большой кадровой перезагрузке: дошли руки. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк советует дождаться всех изменений в управленческих структурах и лишь затем давать им оценку. Совет советника имеет резон: полная картина кадровых метаморфоз не до конца ясна самим инициаторам. С кем-то еще ведутся переговоры о готовности занять тот или иной пост, остается неопределенность по слиянию или, наоборот, разъединению некоторых министерств. В первый же день голосований по отставкам в Верховной Раде проявили строптивость депутаты, которых не устраивают какие-то новые кандидатуры. Так, парламент не проголосовал за отставку главы Фонда госимущества Виталия Коваля, поскольку часть депутатов не хочет его видеть во главе Министерства аграрной политики, ради чего он, собственно, и увольняется. Зеленскому по ходу придется встречаться с депутатским корпусом, разъяснять и уговаривать, и не обязательно ему это во всех случаях удастся: демократия.