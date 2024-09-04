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Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану
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Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану

Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану

сообщение Минобороны Азербайджана
21:48 1394

Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении.

Информацию подтвердили haqqin.az в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

Было отмечено, что 4 сентября около 19:35 позиции азербайджанской армии в направлении Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики подверглись обстрелу из стрелкового оружия подразделениями Вооруженных сил Армении.

"Подразделениями азербайджанской армии приняты адекватные ответные меры в указанном направлении", - говорится в сообщении.

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