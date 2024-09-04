Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану
21:48 1394
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении.
Информацию подтвердили haqqin.az в пресс-службе Минобороны Азербайджана.
Было отмечено, что 4 сентября около 19:35 позиции азербайджанской армии в направлении Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики подверглись обстрелу из стрелкового оружия подразделениями Вооруженных сил Армении.
"Подразделениями азербайджанской армии приняты адекватные ответные меры в указанном направлении", - говорится в сообщении.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!