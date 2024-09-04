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Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану
Новость дня
Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану

В Баку вооруженный инцидент: наркоторговец оказал полицейским сопротивление

21:57 1593

Обезврежен наркоторговец, оказавший вооруженное сопротивление полиции в Сабунчинском районе.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД Азербайджана, в Сабунчинском районе столицы сотрудниками правопорядка был установлен действующий наркопритон.

4 сентября около 21 часа в Сабунчинском районе столицы сотрудниками полиции была проведена операция по задержанию подозреваемых лиц. Однако в ходе оперативного мероприятия было оказано вооруженное сопротивление сотрудникам полиции.

Установлено, что подозреваемым в организации наркопритона является Мамедов Акиф Закир оглы, ранее неоднократно осужденный по различным статьям Уголовного кодекса. В квартире были обнаружены и изъяты 2 кг различных наркотических средств и пистолет марки “Макаров”.

Расследование продолжается.

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