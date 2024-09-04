USD 1.7000
EUR 1.8796
RUB 0.0194
Подписаться на уведомления
Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану
Новость дня
Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану

Эстония готовится к нападению России. И готовит ответ

22:10 461

Россия является угрозой не только для Эстонии, но и для всего Запада, и нападение РФ на одну из стран НАТО нельзя исключать.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил министр обороны этой страны Ханно Певкур.

По его словам, страны альянса должны быть готовы к тому, что Россия может напасть.

"Мы не можем этого исключать, если это правильное слово. Поэтому, конечно, мы должны быть готовы к этому. В конце концов, мы фактически это уже видели", - сказал эстонский чиновник.

Ханно Певкур

В качестве примера он напомнил падение обломков беспилотников в Румынии и заход российских ракет на территорию Польши. При этом, как сказал Певкур, это не является классическим "нападением на НАТО", ведь целью всех этих атак была Украина, но и страны альянса должны быть готовы.

"Для меня главное то, что Путин в принципе является угрозой. Россия - это угроза, и не только для Эстонии, но и для всего Запада. А когда есть угроза, то должен быть наш ответ на нее. Ища этот ответ, надо осознавать: единственное, что понимают россияне, - это язык силы", - подчеркнул чиновник.

Он сообщил, что в Эстонии наращивают военное производство и увеличили расходы на оборону до более чем трех процентов ВВП.

"Поэтому мы закупаем много боеприпасов... Именно поэтому мы создали новые региональные планы для стран НАТО. Это - наш ответ на ту угрозу, которую Россия сейчас представляет для Запада", - резюмировал Певкур.

Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану
Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану сообщение Минобороны Азербайджана
21:48 1397
Турецкие банки начали «выдавливать» российские компании
Турецкие банки начали «выдавливать» российские компании Заявление посла
16:25 3866
Ильхама Алиева в Италии встречает почетный караул
Ильхама Алиева в Италии встречает почетный караул первые фото, обновляется
21:38 2011
Американский эколог об обмелении Каспия и беседе Путина с Алиевым
Американский эколог об обмелении Каспия и беседе Путина с Алиевым
15:15 4812
Перемены в руководстве Украины: дошли руки
Перемены в руководстве Украины: дошли руки главная тема
21:03 2349
Депутат Крейденко в интервью haqqin.az не только о выборах в Азербайджане: «Азербайджанцы – герои»
Депутат Крейденко в интервью haqqin.az не только о выборах в Азербайджане: «Азербайджанцы – герои»
11:59 4559
БРИКС зовет Турцию. Но Эрдоган смотрит на Запад
БРИКС зовет Турцию. Но Эрдоган смотрит на Запад наша корреспонденция
18:48 3267
Чехия зарабатывает на Украине… с каждого снаряда по 500 евро!
Чехия зарабатывает на Украине… с каждого снаряда по 500 евро!
20:45 1748
Важный поворотный момент: Эрдоган говорит ас-Сиси, но Мурси не забывает
Важный поворотный момент: Эрдоган говорит ас-Сиси, но Мурси не забывает наша корреспонденция
20:21 1628
Путин недоволен: возрождение российского авиапрома срывается
Путин недоволен: возрождение российского авиапрома срывается
19:57 2514
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон: «Я бы возглавил Иностранный легион в Украине»
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон: «Я бы возглавил Иностранный легион в Украине»
19:35 1473

ЭТО ВАЖНО

Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану
Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану сообщение Минобороны Азербайджана
21:48 1397
Турецкие банки начали «выдавливать» российские компании
Турецкие банки начали «выдавливать» российские компании Заявление посла
16:25 3866
Ильхама Алиева в Италии встречает почетный караул
Ильхама Алиева в Италии встречает почетный караул первые фото, обновляется
21:38 2011
Американский эколог об обмелении Каспия и беседе Путина с Алиевым
Американский эколог об обмелении Каспия и беседе Путина с Алиевым
15:15 4812
Перемены в руководстве Украины: дошли руки
Перемены в руководстве Украины: дошли руки главная тема
21:03 2349
Депутат Крейденко в интервью haqqin.az не только о выборах в Азербайджане: «Азербайджанцы – герои»
Депутат Крейденко в интервью haqqin.az не только о выборах в Азербайджане: «Азербайджанцы – герои»
11:59 4559
БРИКС зовет Турцию. Но Эрдоган смотрит на Запад
БРИКС зовет Турцию. Но Эрдоган смотрит на Запад наша корреспонденция
18:48 3267
Чехия зарабатывает на Украине… с каждого снаряда по 500 евро!
Чехия зарабатывает на Украине… с каждого снаряда по 500 евро!
20:45 1748
Важный поворотный момент: Эрдоган говорит ас-Сиси, но Мурси не забывает
Важный поворотный момент: Эрдоган говорит ас-Сиси, но Мурси не забывает наша корреспонденция
20:21 1628
Путин недоволен: возрождение российского авиапрома срывается
Путин недоволен: возрождение российского авиапрома срывается
19:57 2514
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон: «Я бы возглавил Иностранный легион в Украине»
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон: «Я бы возглавил Иностранный легион в Украине»
19:35 1473
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться