Эстония готовится к нападению России. И готовит ответ

Россия является угрозой не только для Эстонии, но и для всего Запада, и нападение РФ на одну из стран НАТО нельзя исключать.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил министр обороны этой страны Ханно Певкур.

По его словам, страны альянса должны быть готовы к тому, что Россия может напасть.

"Мы не можем этого исключать, если это правильное слово. Поэтому, конечно, мы должны быть готовы к этому. В конце концов, мы фактически это уже видели", - сказал эстонский чиновник.