Эстония готовится к нападению России. И готовит ответ
Россия является угрозой не только для Эстонии, но и для всего Запада, и нападение РФ на одну из стран НАТО нельзя исключать.
Об этом в интервью "Европейской правде" заявил министр обороны этой страны Ханно Певкур.
По его словам, страны альянса должны быть готовы к тому, что Россия может напасть.
"Мы не можем этого исключать, если это правильное слово. Поэтому, конечно, мы должны быть готовы к этому. В конце концов, мы фактически это уже видели", - сказал эстонский чиновник.
В качестве примера он напомнил падение обломков беспилотников в Румынии и заход российских ракет на территорию Польши. При этом, как сказал Певкур, это не является классическим "нападением на НАТО", ведь целью всех этих атак была Украина, но и страны альянса должны быть готовы.
"Для меня главное то, что Путин в принципе является угрозой. Россия - это угроза, и не только для Эстонии, но и для всего Запада. А когда есть угроза, то должен быть наш ответ на нее. Ища этот ответ, надо осознавать: единственное, что понимают россияне, - это язык силы", - подчеркнул чиновник.
Он сообщил, что в Эстонии наращивают военное производство и увеличили расходы на оборону до более чем трех процентов ВВП.
"Поэтому мы закупаем много боеприпасов... Именно поэтому мы создали новые региональные планы для стран НАТО. Это - наш ответ на ту угрозу, которую Россия сейчас представляет для Запада", - резюмировал Певкур.