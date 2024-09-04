США ввели санкции против Симоньян

Министерство финансов США вводит санкции в отношении главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Об этом говорится в письменном заявлении ведомства.

Кроме того, в черный список попали заместитель руководителя службы информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и сотрудница отдела цифровых медиапроектов Елена Афанасьева.

Марго в свойственной себе вульгарной манере ответила на решение правительства США: "Тю. Проснулись".

Как отмечает Минфин США, в начале года руководство RT начало вербовать американских чиновников для своей кампании влияния на президентские выборы в стране – в дополнение к распространению фейков и дезинформации.

"RT использовал подставную кампанию, чтобы скрыть собственное участие или участие российского правительства в создании контента, призванного влиять на американскую аудиторию", – подчеркивается в сообщении.