10 тысяч FPV-дронов с искусственным интеллектом для украинской армии
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью «Радио Свобода» сообщил о запуске тендера на закупку 10 тысяч FPV-дронов с искусственным интеллектом для украинской армии.
Ожидается, что конкуренция производителей приведет к снижению цен на такие дроны.
«На площадке госзакупок Prozorro уже запустили тендер для приобретения первых 10 тысяч FPV-дронов, которые используют технологии искусственного интеллекта, для нужд украинской армии», - говорит министр.
Отметим, что украинские операторы беспилотников ежемесячно теряют тысячи дронов из-за работы российских устройств глушения, говорится в отчете британского Королевского Объединенного института оборонных исследований.
Приоритетом для украинских разработчиков сейчас является "минимизация влияния РЭБ", говорят в украинской государственной инициативе Brave1.
"Беспилотники, оснащенные модулями наведения с искусственным интеллектом (ИИ), не нуждаются в связи с оператором на этапе ведения огня, - сказал ранее представитель Brave1 в интервью Радио Свобода, - Оператор фиксирует цель, после чего ИИ самостоятельно берет на себя процесс наведения, что делает его неуязвимым для вражеских средств радиоэлектронной борьбы".