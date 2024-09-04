Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью «Радио Свобода» сообщил о запуске тендера на закупку 10 тысяч FPV-дронов с искусственным интеллектом для украинской армии.

Ожидается, что конкуренция производителей приведет к снижению цен на такие дроны.

«На площадке госзакупок Prozorro уже запустили тендер для приобретения первых 10 тысяч FPV-дронов, которые используют технологии искусственного интеллекта, для нужд украинской армии», - говорит министр.