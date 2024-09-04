USD 1.7000
EUR 1.8796
RUB 0.0194
Подписаться на уведомления
Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану
Новость дня
Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану

Экс-вице-премьер Украины получила повышение

4 сентября 2024, 22:50 1341

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подтвердила, что ожидает назначения в Офис президента (ОП).

Об этом она написала в своем Telegram-канале. "Президент сказал, что я ему нужна в ОП. Поэтому перехожу на должность заместителя председателя ОП. Служу Украинскому народу!", - отметила Верещук.

Американцы задержали еще один самолет Мадуро
Американцы задержали еще один самолет Мадуро
4 сентября 2024, 23:00 1446
Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану
Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану сообщение Минобороны Азербайджана
4 сентября 2024, 21:48 3066
Турецкие банки начали «выдавливать» российские компании
Турецкие банки начали «выдавливать» российские компании Заявление посла
4 сентября 2024, 16:25 4472
Ильхама Алиева в Италии встречает почетный караул
Ильхама Алиева в Италии встречает почетный караул первые фото, обновляется
4 сентября 2024, 21:38 4070
Американский эколог об обмелении Каспия и беседе Путина с Алиевым
Американский эколог об обмелении Каспия и беседе Путина с Алиевым
4 сентября 2024, 15:15 5329
Перемены в руководстве Украины: дошли руки
Перемены в руководстве Украины: дошли руки главная тема
4 сентября 2024, 21:03 3805
Депутат Крейденко в интервью haqqin.az не только о выборах в Азербайджане: «Азербайджанцы – герои»
Депутат Крейденко в интервью haqqin.az не только о выборах в Азербайджане: «Азербайджанцы – герои»
4 сентября 2024, 11:59 4813
БРИКС зовет Турцию. Но Эрдоган смотрит на Запад
БРИКС зовет Турцию. Но Эрдоган смотрит на Запад наша корреспонденция
4 сентября 2024, 18:48 3867
Чехия зарабатывает на Украине… с каждого снаряда по 500 евро!
Чехия зарабатывает на Украине… с каждого снаряда по 500 евро!
4 сентября 2024, 20:45 2539
Важный поворотный момент: Эрдоган говорит ас-Сиси, но Мурси не забывает
Важный поворотный момент: Эрдоган говорит ас-Сиси, но Мурси не забывает наша корреспонденция
4 сентября 2024, 20:21 2204
Путин недоволен: возрождение российского авиапрома срывается
Путин недоволен: возрождение российского авиапрома срывается
4 сентября 2024, 19:57 3299

ЭТО ВАЖНО

Американцы задержали еще один самолет Мадуро
Американцы задержали еще один самолет Мадуро
4 сентября 2024, 23:00 1446
Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану
Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану сообщение Минобороны Азербайджана
4 сентября 2024, 21:48 3066
Турецкие банки начали «выдавливать» российские компании
Турецкие банки начали «выдавливать» российские компании Заявление посла
4 сентября 2024, 16:25 4472
Ильхама Алиева в Италии встречает почетный караул
Ильхама Алиева в Италии встречает почетный караул первые фото, обновляется
4 сентября 2024, 21:38 4070
Американский эколог об обмелении Каспия и беседе Путина с Алиевым
Американский эколог об обмелении Каспия и беседе Путина с Алиевым
4 сентября 2024, 15:15 5329
Перемены в руководстве Украины: дошли руки
Перемены в руководстве Украины: дошли руки главная тема
4 сентября 2024, 21:03 3805
Депутат Крейденко в интервью haqqin.az не только о выборах в Азербайджане: «Азербайджанцы – герои»
Депутат Крейденко в интервью haqqin.az не только о выборах в Азербайджане: «Азербайджанцы – герои»
4 сентября 2024, 11:59 4813
БРИКС зовет Турцию. Но Эрдоган смотрит на Запад
БРИКС зовет Турцию. Но Эрдоган смотрит на Запад наша корреспонденция
4 сентября 2024, 18:48 3867
Чехия зарабатывает на Украине… с каждого снаряда по 500 евро!
Чехия зарабатывает на Украине… с каждого снаряда по 500 евро!
4 сентября 2024, 20:45 2539
Важный поворотный момент: Эрдоган говорит ас-Сиси, но Мурси не забывает
Важный поворотный момент: Эрдоган говорит ас-Сиси, но Мурси не забывает наша корреспонденция
4 сентября 2024, 20:21 2204
Путин недоволен: возрождение российского авиапрома срывается
Путин недоволен: возрождение российского авиапрома срывается
4 сентября 2024, 19:57 3299
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться