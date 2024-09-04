Экс-вице-премьер Украины получила повышение
4 сентября 2024, 22:50 1341
Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подтвердила, что ожидает назначения в Офис президента (ОП).
Об этом она написала в своем Telegram-канале. "Президент сказал, что я ему нужна в ОП. Поэтому перехожу на должность заместителя председателя ОП. Служу Украинскому народу!", - отметила Верещук.
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