Экс-вице-премьер Украины получила повышение

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подтвердила, что ожидает назначения в Офис президента (ОП).

Об этом она написала в своем Telegram-канале. "Президент сказал, что я ему нужна в ОП. Поэтому перехожу на должность заместителя председателя ОП. Служу Украинскому народу!", - отметила Верещук.