Американцы задержали еще один самолет Мадуро
4 сентября 2024, 23:00 1448
В Доминикане задержали второй самолет, связанный с правительством Венесуэлы и президентом Николасом Мадуро. Об этом со ссылкой на источники сообщает доминиканское издание Diario Libre.
«Второй самолет, связанный с правительством Николаса Мадуро, задержан в Доминикане по просьбе американских властей. На данный момент самолет находится в международном аэропорту и находится под наблюдением», — указано в материале.
Отмечается, что самолет не сможет продолжать передвижение без соответствующего решения суда.
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