Спикер Госдумы посоветовал депутатам пересесть на «Ладу»

В ходе выездного совещания Совета Госдумы в Самаре председатель Госдумы Вячеслав Володин и врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев продемонстрировали использование новой модели российского автомобиля «Лада Аура» (новинка премиум-класса оснащена мощностью 122 лошадиных сил и автоматической коробкой передач). Володин отметил, что эта модель стала персональным транспортным средством Федорищева, и посоветовал всем депутатам пересесть на «Ладу Ауру».

«Мы сегодня с губернатором опробовали новую модель, которую Вячеслав Андреевич Федорищев выбрал для себя. Машина «Лада Аура» стала его персональным автомобилем», — сказал Володин. Его слова приводят на сайте палаты парламента.

Помимо этого, Володин напомнил о решении, принятом для депутатов Госдумы, о переходе на использование отечественных автомобилей и предложил коллегам рассмотреть модель «Лада Аура». Федорищев подчеркнул значимость Самарской области как автомобильной столицы и выразил уверенность в перспективности отечественного автопрома.