В Узбекистане арестован мужчина за пропаганду СССР
В Самарканде вынесли приговор 74-летнему гражданину Э.Хасанову, обвиняемому в посягательстве на конституционный строй Республики Узбекистан. Мужчина хотел «возродить» СССР, следует из решения суда.
В 2021 году бывший преподаватель математики и сотрудник организации «Ватанпарвар» попал под влияние идеологии, пропагандирующей восстановление СССР. Знакомство с российским активистом, убежденным сторонником этой идеи, привело к тому, что пенсионер получил «свидетельство о гражданстве СССР» и вступил в онлайн-группу «Гос. реестр СССР».
В начале прошлого года узбекистанец и вовсе отправился в Москву, где лично встретился с активистами движения за «восстановление Советского Союза». Лица данного сообщества были убеждены в том, что СССР «по закону еще не распался». Они также заявляли о скором возвращении конституции и законов времен Сталина и объединении в союз 15 бывших республик.
В марте прошлого года подсудимого добавили в Telegram-группу «Узбекская ССР/СССР», где Э. Хасанов активно публиковал материалы, призывающие восстановить Советский Союз. Он также опубликовал в Telegram-группе статью «Всесоюзная Коммунистическая партия Большевиков города Самарканда» (ВКПБ), которая считается его «отчетом в качестве секретаря ВКПБ по Самаркандской области».
Сам подсудимый вину не признал, однако ходатайствовал о снисхождении, ссылаясь на свой преклонный возраст и отсутствие судимостей.
Самаркандский городской суд по уголовным делам признал Э.Хасанова виновным по части 1 статьи 159 (Посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.
По итогу пенсионера приговорили к 3 годам ограничения свободы. Ему запрещено покидать квартиру с 22:00 до 6:00, менять место жительства без разрешения надзорного органа, покидать территорию Самаркандской области и пользоваться Интернетом.