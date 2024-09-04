В Узбекистане арестован мужчина за пропаганду СССР

В Самарканде вынесли приговор 74-летнему гражданину Э.Хасанову, обвиняемому в посягательстве на конституционный строй Республики Узбекистан. Мужчина хотел «возродить» СССР, следует из решения суда.

В 2021 году бывший преподаватель математики и сотрудник организации «Ватанпарвар» попал под влияние идеологии, пропагандирующей восстановление СССР. Знакомство с российским активистом, убежденным сторонником этой идеи, привело к тому, что пенсионер получил «свидетельство о гражданстве СССР» и вступил в онлайн-группу «Гос. реестр СССР».

В начале прошлого года узбекистанец и вовсе отправился в Москву, где лично встретился с активистами движения за «восстановление Советского Союза». Лица данного сообщества были убеждены в том, что СССР «по закону еще не распался». Они также заявляли о скором возвращении конституции и законов времен Сталина и объединении в союз 15 бывших республик.