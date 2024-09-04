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Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану
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Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану

Эрдоган в присутствии ас-Сиси снова наехал на Израиль

4 сентября 2024, 23:40 550

Мой визит в Каир стал поворотным моментом в наших отношениях с Египтом.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, который находится с визитом в Анкаре.

Президент Турции отметил, что его страна занимает с Египтом единую позицию по палестинскому вопросу.

Эрдоган с ас-Сиси выступают с важными политическими заявлениями

«Приоритетом для нас остается прекращение нападений и установление постоянного перемирия. 32 процента помощи, отправленной в Газу, поступило из Турции через Египет. Израиль несет ответственность за каждую смерть, вызванную голодом, жаждой или нехваткой лекарств. Мы сделали и продолжаем делать все возможное, чтобы усилить давление на израильское правительство. Место убийц 41 тысячи невинных людей не в парламентских креслах, а в залах суда, где они будут привлечены к ответственности. Не принимаются сдерживающие меры, чтобы остановить политику массовых убийств правительства Нетаньяху, которая ставит под угрозу весь регион и даже весь мир», — заявил Эрдоган.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, в свою очередь, заявил о полной поддержке дипломатической деятельности Турции, связанной с Палестиной.

«Мы должны действовать сообща в Газе и обеспечить прекращение огня. Мы полностью поддерживаем дипломатию Турции. Государство Палестина должно быть официально признано. Мы также обсудили вопрос Сирии. Мы приветствуем сближение Турции и Сирии», — отметил ас-Сиси.

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