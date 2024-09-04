Почему Нетаньяху вывел Западную Сахару из состава Марокко?

Правительство Марокко выразило недовольство новыми притязаниями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Западную Сахару.

Накануне Нетаньяху на встрече с зарубежными журналистами выступал перед картой, на которой Западная Сахара отмечена вне границ Марокко.

Эта неприятная картинка вызвала недовольство в Марокко, поскольку Израиль признает суверенитет Рабата над Западной Сахарой.