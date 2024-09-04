Почему Нетаньяху вывел Западную Сахару из состава Марокко?
4 сентября 2024, 23:47 614
Правительство Марокко выразило недовольство новыми притязаниями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Западную Сахару.
Накануне Нетаньяху на встрече с зарубежными журналистами выступал перед картой, на которой Западная Сахара отмечена вне границ Марокко.
Эта неприятная картинка вызвала недовольство в Марокко, поскольку Израиль признает суверенитет Рабата над Западной Сахарой.
Нетаньяху перед картой, на которой Западная Сахара не в составе Марокко
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