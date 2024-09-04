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Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану
Новость дня
Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану

Почему Нетаньяху вывел Западную Сахару из состава Марокко?

4 сентября 2024, 23:47 614

Правительство Марокко выразило недовольство новыми притязаниями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Западную Сахару.

Накануне Нетаньяху на встрече с зарубежными журналистами выступал перед картой, на которой Западная Сахара отмечена вне границ Марокко.

Эта неприятная картинка вызвала недовольство в Марокко, поскольку Израиль признает суверенитет Рабата над Западной Сахарой.

Нетаньяху перед картой, на которой Западная Сахара не в составе Марокко
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