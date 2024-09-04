Байден отправил своего человека к Зеленскому

Заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими официальными лицами в Киеве, сообщает агентство Reuters.



По его данным, Файнер провел полуторачасовую встречу с украинскими военными для обсуждения ситуации на поле боя и стратегии на будущее. Он также ознакомился с информацией о ходе наступления украинских войск в Курской области.



«Находясь в Киеве, Файнер имел возможность встретиться с президентом Зеленским и другими ключевыми украинскими чиновниками для координации стратегического планирования на оставшийся срок полномочий президента Джо Байдена», — сказал Reuters представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Сэветт.