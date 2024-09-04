Байден отправил своего человека к Зеленскому
Заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими официальными лицами в Киеве, сообщает агентство Reuters.
По его данным, Файнер провел полуторачасовую встречу с украинскими военными для обсуждения ситуации на поле боя и стратегии на будущее. Он также ознакомился с информацией о ходе наступления украинских войск в Курской области.
«Находясь в Киеве, Файнер имел возможность встретиться с президентом Зеленским и другими ключевыми украинскими чиновниками для координации стратегического планирования на оставшийся срок полномочий президента Джо Байдена», — сказал Reuters представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Сэветт.
Файнер совершил поездку по просьбе Байдена и советника по национальной безопасности Джейка Салливана.
«Мы использовали эти встречи для обсуждения помощи США Украине в военной, экономической и энергетической сфере, среди прочих областей, и мы будем использовать результаты этих встреч для продвижения политики президента по поддержке Украины, пока она не одержит победу в этой войне», — сказал Сэветт.