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Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану
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Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану

Байден отправил своего человека к Зеленскому

4 сентября 2024, 23:56 468

Заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими официальными лицами в Киеве, сообщает агентство Reuters.

По его данным, Файнер провел полуторачасовую встречу с украинскими военными для обсуждения ситуации на поле боя и стратегии на будущее. Он также ознакомился с информацией о ходе наступления украинских войск в Курской области.

«Находясь в Киеве, Файнер имел возможность встретиться с президентом Зеленским и другими ключевыми украинскими чиновниками для координации стратегического планирования на оставшийся срок полномочий президента Джо Байдена», — сказал Reuters представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Сэветт.

Джон Файнер

Файнер совершил поездку по просьбе Байдена и советника по национальной безопасности Джейка Салливана.

«Мы использовали эти встречи для обсуждения помощи США Украине в военной, экономической и энергетической сфере, среди прочих областей, и мы будем использовать результаты этих встреч для продвижения политики президента по поддержке Украины, пока она не одержит победу в этой войне», — сказал Сэветт.

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