Кремль о новой мобилизации в России

Возможность новой волны мобилизации в России сейчас не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

В то же время, сказал он, «число желающих заключить контракт с Минобороны России, в частности, для участия в военной операции в Украине, увеличивается».

«Действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты», — сказал Песков.

По данным Минобороны России на начало июля, с начала 2024 года около 190 тыс. россиян подписали контракты с оборонным ведомством.