Зеленский объяснил отставку Кулебы

Бывший глава МИД Дмитрий Кулеба подал в отставку, поскольку у него не хватало энергии для решения вопроса снабжения украинской армии оружием. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании правящей партии "Слуга народа".

Украинский лидер отметил, что не может назвать новую должность экс-министра юстиции Д.Малюськи. Кроме того, по словам президента, Малюська сам хотел покинуть пост министра юстиции.

В.Зеленский выразил удовлетворение работой вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

Также обсуждался вопрос о создании министерства, которое будет заниматься возвращением украинцев, покинувших страну, но имя человека, который возглавит эту структуру, не названо.