В Минздраве обсуждают меры по предотвращению распространения оспы обезьян
Согласно поручению Администрации президента Азербайджанской Республики, в Министерстве здравоохранения состоялась встреча с участием уполномоченных представителей Министерства цифрового развития и транспорта, Государственной пограничной службы, Государственного таможенного комитета, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), ЗАО «Азербайджанские авиалинии» и Бакинского международного морского торгового порта.
Согласно сообщению пресс-службы Минздрава, на встрече обсудили План мероприятий, подготовленный для организации совместной скоординированной деятельности соответствующих структур в связи с проведением в Азербайджане в ноябре этого года международного мероприятия COP29.
Была подчеркнута необходимость проведения профилактических мероприятий на территории республики, учитывая стремительное распространение вируса оспы обезьян во многих странах.
В завершение состоялся обмен мнениями, были заслушаны предложения, а также определен единый подход к проводимым мероприятиям.