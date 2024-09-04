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Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану
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Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану

В Минздраве обсуждают меры по предотвращению распространения оспы обезьян

10:30 384

Согласно поручению Администрации президента Азербайджанской Республики, в Министерстве здравоохранения состоялась встреча с участием уполномоченных представителей Министерства цифрового развития и транспорта, Государственной пограничной службы, Государственного таможенного комитета, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), ЗАО «Азербайджанские авиалинии» и Бакинского международного морского торгового порта.

Согласно сообщению пресс-службы Минздрава, на встрече обсудили План мероприятий, подготовленный для организации совместной скоординированной деятельности соответствующих структур в связи с проведением в Азербайджане в ноябре этого года международного мероприятия COP29.

Была подчеркнута необходимость проведения профилактических мероприятий на территории республики, учитывая стремительное распространение вируса оспы обезьян во многих странах.

В завершение состоялся обмен мнениями, были заслушаны предложения, а также определен единый подход к проводимым мероприятиям.

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