Кыргызов призвали не ехать в Россию
10:45 495
МИД Кыргызстана призвал граждан страны воздержаться от поездок в Россию. Информацию распространила пресс-служба МИД.
"В связи с введенными в России дополнительными мерами безопасности и усилением контрольно-досмотровых мер в отношении иностранных граждан, желающих пересечь границу, призываем граждан Кыргызстана воздержаться от въезда на территорию России без уважительной причины", - говорится в сообщении МИД Кыргызстана.
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