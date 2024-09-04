Кыргызов призвали не ехать в Россию

МИД Кыргызстана призвал граждан страны воздержаться от поездок в Россию. Информацию распространила пресс-служба МИД.

"В связи с введенными в России дополнительными мерами безопасности и усилением контрольно-досмотровых мер в отношении иностранных граждан, желающих пересечь границу, призываем граждан Кыргызстана воздержаться от въезда на территорию России без уважительной причины", - говорится в сообщении МИД Кыргызстана.