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Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану

Десятки депутатов потребовали отставки Макрона

10:48 277

81 депутат французского левого альянса «Новый народный фронт» подписал резолюцию об отстранении президента страны Эммануэля Макрона от власти. Об этом сообщила французская радиостанция Franceinfo.

Представители «Нового народного фронта» потребовали отставки Макрона в связи с его отказом назначить премьер-министра из победившей на выборах коалиции. «Отказ Макрона не имеет себе равных ни в одной из стран Европейского союза, где задача формирования правительства возлагается на победившую партию», - подчеркивают депутаты.

На внеочередных выборах в парламент Франции, которые завершились 7 июля, левый альянс «Новый народный фронт» получил 182 места из 577 в Национальном собрании. Второй пришла к финишу президентская коалиция «Вместе за республику», у которой теперь 168 кресел в Бурбонском дворце. Правая партия «Национальное объединение» с союзниками из партии «Республиканцы» получила 143 места. Для абсолютного большинства в палате партия должна располагать 289 мандатами. 26 августа Макрон отклонил предложение «Нового народного фронта» назначить на пост главы Кабмина экономиста Люси Касте.

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