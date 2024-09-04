Кямран Алиев анонсировал суд над карабахскими сепаратистами

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев в интервью российскому изданию news.ru рассказал подробности по уголовному делу, возбужденному в отношении сепаратистов Карабах а.

К.Алиев напомнил, что следствие завершено, в ближайшее время материалы будут переданы в суд.

«Идет ознакомление с материалами уголовного дела - как у обвиняемых, так и у потерпевших. Знаете, что по этому уголовному делу очень много потерпевших. После проведения всех этих следственных мероприятий дело будет направлено для рассмотрения по существу в суд в соответствии с международными нормами и уголовно-правовым законодательством Азербайджана», - рассказал генпрокурор.

В разные годы Генпрокуратурой Азербайджана в отношении 15 карабахских сепаратистов были возбуждены уголовные дела, их объявили в международный розыск. После контртеррористической операции локального характера в сентябре 2023 года сепаратистов задержали, доставили в Баку и передали следствию.

Им были предъявлены обвинения в терроризме, финансировании терроризма, создании не предусмотренных законодательством вооруженных формирований и групп, проведении учений с целью терроризма. В июне этого года официальные органы сообщили о завершении следствия по их делам.