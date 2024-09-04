Кельбаджар под обстрелом
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5 сентября около 09:55 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Загалы Басаркечарского района обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Зивел Кельбаджарского района, сообщили в Минобороны Азербайджана.
«Азербайджанские подразделения приняли адекватные ответные меры в указанном направлении», - уточнили в ведомстве.
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