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Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану
Новость дня
Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану

Кельбаджар под обстрелом

11:48 3481

5 сентября около 09:55 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Загалы Басаркечарского района обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Зивел Кельбаджарского района, сообщили в Минобороны Азербайджана.

«Азербайджанские подразделения приняли адекватные ответные меры в указанном направлении», - уточнили в ведомстве.

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