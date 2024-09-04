Обновленная цифровая государственная платформа mygov доступна для граждан

Обновлена цифровая государственная платформа mygov, представленная Агентством инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта. Улучшенная платформа теперь предоставляет гражданам удобный доступ к основным государственным услугам, цифровым документам и управлению личными данными через дружественный интерфейс. При этом упрощаются административные процессы в отношениях между гражданами и государством, а использование бумажных документов в операциях сводится к минимуму.

Какие новые услуги и преимущества mygov предлагает гражданам?

Основные жизненные события

Обновленная платформа mygov предлагает набор услуг, ускоряющих процесс в случае важных жизненных событий:

Заключение брака : Платформа упрощает подачу и подтверждение брачных документов в цифровом формате. Теперь пары, планирующие брак, после проверки обязательных медицинских сертификатов могут назначить дату свадьбы через платформу mygov и получить свидетельство о браке в выбранном органе регистрации.

: Платформа упрощает подачу и подтверждение брачных документов в цифровом формате. Теперь пары, планирующие брак, после проверки обязательных медицинских сертификатов могут назначить дату свадьбы через платформу mygov и получить свидетельство о браке в выбранном органе регистрации. Рождение детей : Родители могут подать онлайн-заявление для получения юридических документов на своего новорожденного ребенка и других сопутствующих услуг.

: Родители могут подать онлайн-заявление для получения юридических документов на своего новорожденного ребенка и других сопутствующих услуг. Смерть члена семьи: Платформа облегчает процесс регистрации смерти члена семьи. После того как медицинский сотрудник вводит необходимые данные в систему, свидетельство о смерти автоматически передается в Министерство юстиции и выдается семье. Этот документ является официальным подтверждением события и необходим для решения вопросов, таких как получение единовременной помощи на похороны или права наследования.

Цифровые данные и цифровые документы

В приложении mygov в разделе «Мои данные» собраны более 40 различных данных. Информация представлена как в виде карточек, так и в виде более подробного списка. Посредством карточек можно увидеть основную информацию о документе без необходимости открывать страницу. В список документов, представленных в виде карточек, входят удостоверение личности, заграничный паспорт, водительские права, свидетельство о браке и студенческий билет.

Граждане могут делиться своими цифровыми данными в mygov при помощи QR-код или загружать их в формате PDF. Кроме того, mygov вводит для граждан новую концепцию «цифрового документа». Так, согласно Указу президента Азербайджанской Республики от 16 июля, 4 документа – удостоверение личности, свидетельства о рождении, браке и смерти – теперь будут предоставляться в цифровом формате. Таким образом, указанные данные, предоставленные через приложение mygov, приравниваются к физическим версиям этих документов.

Возможность делиться и скрывать документы и данные одним кликом

В mygov граждане могут делиться своими документами и данными через QR-код или номер документа. Учреждения и предприятия проверяют достоверность предоставленных документов и информации через мобильное приложение или веб-портал mygov Checker. Проверить достоверность данных можно, отсканировав QR-код с помощью мобильного приложения mygov Checker или запросив 8-значный номер, представленный под QR-кодом на веб-портале mygov Checker.

В приложении mygov Checker невозможно сделать скриншот общих данных, а максимальное время их отображения в приложении составляет 3 минуты. В разделе «Мои общие данные» пользователи могут ознакомиться с историей своих данных, отследив когда и с какими учреждениями они ими поделились.

Новые функции, ориентированные на граждан

Улучшенная поисковая система платформы помогает пользователям быстро находить необходимую информацию и услуги. Также добавлен новый «Модуль уведомлений», который гарантирует, что граждане будут проинформированы о важных правительственных изменениях, касающихся законодательства, налоговых вопросов, общественной безопасности и здравоохранения. «Модуль апелляций» создает эффективную коммуникацию и обеспечивает доставку запросов и жалоб граждан государству, а также отслеживает обратную связь на единой платформе и получение результатов.

Новые цифровые услуги

Обновленный mygov также предлагает услуги, способствующие развитию экологической среды и поддерживающие «зеленый мир». В частности, на платформе доступен сервис «Электрические зарядные станции» от Азербайджанского агентства наземного транспорта. Граждане могут ознакомиться со списком зарядных станций, применить фильтры для поиска и построить маршрут к выбранной станции на карте. Для использования этого сервиса необходимо зайти в раздел «Услуги» в приложении mygov и выбрать «Электрические зарядные станции».

Также платформа предлагает услугу изменения абонентских кодов коммунальных услуг. Благодаря этому граждане смогут менять абонентские коды своих новоприобретенных квартир удаленно, просто с помощью мобильных устройств, что значительно экономит время. Эта услуга первоначально доступна для абонентов Azersu, Azeriqaz и Azerishiq.

Услуга «Пенсионный калькулятор» позволяет гражданам в режиме реального времени узнать, когда и при каких условиях им будет назначена пенсия согласно действующему законодательству. Калькулятор предоставляет информацию о дате возникновения права на трудовую пенсию по возрасту, возраст на дату получения права, а также о необходимом страховом стаже и пенсионном капитале для каждой из трех видов пенсий (по возрасту, по инвалидности или по случаю потери главы семьи).

Все новые функциональные возможности и сервисы mygov направлены на построение современной, эффективной и ориентированной на граждан цифровой среды. Улучшение качества жизни граждан за счет обеспечения легкого доступа к базовым услугам, повышение безопасности данных и упрощение административных процессов в наиболее важные моменты жизни является одной из приоритетных целей.

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