Путин о первостепенной задаче России и священном долге

По его словам, ВС РФ «стабилизировали ситуацию в Курской области и начали выдавливать противника с приграничных территорий».

«Священный долг ВС РФ в том, чтобы выбросить противника с Курской области и защитить граждан. Киев хотел заставить Россию суетиться и нервничать, остановить наступление на Донбассе, но ничего не получилось. Украина атакой на Курскую область ослабила себя на других направлениях, и наступление ВС РФ ускорилось. Раскачать внутриполитическую ситуацию в России не получилось, общество консолидировалось», - сказал Путин.

По его словам, «потери ВСУ чреваты разрушением фронта, могут привести к утрате боеспособности, чего Россия и добивается». Он отметил, что «противник несет очень большие потери и в живой силе, и в технике», а «количество людей, подписывающих контракты с Вооруженными силами, увеличилось».

«У меня порой складывается впечатление, что те, кто управляют Украиной - инопланетяне. Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но не на основе «эфемерных требований», а на базе согласованных в Стамбуле параметров;

«Запад и Киев отказались от стамбульских соглашений, чтобы добиться стратегического поражения РФ, но у них это не получается», - сказал Путин.

Он сказал, что «Россия понимает, с кем имеет дело, и будет при урегулировании с Киевом и Западом искать такие формы и гарантии, которые бы работали».

«РФ всегда будет защищать интересы людей в Украине, отстаивающих русский язык и традиции», - заявил Путин.

Комментируя слухи о якобы возможных ударах Украины по Курской АЭС, глава РФ заявил, что Россия будет отвечать зеркально: «Можно только себе представить, что будет, если мы будем отвечать зеркально, что будет со всей частью вот этой Европы».