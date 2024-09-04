USD 1.7000
EUR 1.8830
RUB 0.0194
Подписаться на уведомления
Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану
Новость дня
Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану

Путин о первостепенной задаче России и священном долге

11:57 2150

Первостепенной задачей России является «освобождение Донбасса», заявил российский президент Владимир Путин.

По его словам, ВС РФ «стабилизировали ситуацию в Курской области и начали выдавливать противника с приграничных территорий».

«Священный долг ВС РФ в том, чтобы выбросить противника с Курской области и защитить граждан. Киев хотел заставить Россию суетиться и нервничать, остановить наступление на Донбассе, но ничего не получилось. Украина атакой на Курскую область ослабила себя на других направлениях, и наступление ВС РФ ускорилось. Раскачать внутриполитическую ситуацию в России не получилось, общество консолидировалось», - сказал Путин.

По его словам, «потери ВСУ чреваты разрушением фронта, могут привести к утрате боеспособности, чего Россия и добивается». Он отметил, что «противник несет очень большие потери и в живой силе, и в технике», а «количество людей, подписывающих контракты с Вооруженными силами, увеличилось».

«У меня порой складывается впечатление, что те, кто управляют Украиной - инопланетяне. Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но не на основе «эфемерных требований», а на базе согласованных в Стамбуле параметров;

«Запад и Киев отказались от стамбульских соглашений, чтобы добиться стратегического поражения РФ, но у них это не получается», - сказал Путин.

Он сказал, что «Россия понимает, с кем имеет дело, и будет при урегулировании с Киевом и Западом искать такие формы и гарантии, которые бы работали».

«РФ всегда будет защищать интересы людей в Украине, отстаивающих русский язык и традиции», - заявил Путин.

Комментируя слухи о якобы возможных ударах Украины по Курской АЭС, глава РФ заявил, что Россия будет отвечать зеркально: «Можно только себе представить, что будет, если мы будем отвечать зеркально, что будет со всей частью вот этой Европы».

Белорусские самолеты против российских беспилотников
Белорусские самолеты против российских беспилотников обновлено 14:34; видео
14:34 3330
Бинагадинский суд арестовал исмаиллинских чиновников
Бинагадинский суд арестовал исмаиллинских чиновников
13:33 1082
Полиция нейтрализовала «мюнхенского стрелка»
Полиция нейтрализовала «мюнхенского стрелка» видео; обновлено 12:56
12:56 3397
Алиев открывает Кельбаджар новой эпохи
Алиев открывает Кельбаджар новой эпохи статья концептуальная
11:51 2955
В Баку вооруженный инцидент: наркоторговец оказал полицейским сопротивление
В Баку вооруженный инцидент: наркоторговец оказал полицейским сопротивление
4 сентября 2024, 21:57 10448
Кельбаджар под обстрелом
Кельбаджар под обстрелом
11:48 3482
Путин о первостепенной задаче России и священном долге
Путин о первостепенной задаче России и священном долге
11:57 2151
Ирану не нужен «Зангезурский коридор» под контролем России. А под контролем Армении?
Ирану не нужен «Зангезурский коридор» под контролем России. А под контролем Армении? главный вопрос
11:37 3588
Перемены в руководстве Украины: дошли руки
Перемены в руководстве Украины: дошли руки главная тема
4 сентября 2024, 21:03 7754
БРИКС зовет Турцию. Но Эрдоган смотрит на Запад
БРИКС зовет Турцию. Но Эрдоган смотрит на Запад наша корреспонденция; все еще актуально
4 сентября 2024, 18:48 5980
МЧС о мощном землетрясении в Азербайджане
МЧС о мощном землетрясении в Азербайджане обновлено 11:35
11:35 5932

ЭТО ВАЖНО

Белорусские самолеты против российских беспилотников
Белорусские самолеты против российских беспилотников обновлено 14:34; видео
14:34 3330
Бинагадинский суд арестовал исмаиллинских чиновников
Бинагадинский суд арестовал исмаиллинских чиновников
13:33 1082
Полиция нейтрализовала «мюнхенского стрелка»
Полиция нейтрализовала «мюнхенского стрелка» видео; обновлено 12:56
12:56 3397
Алиев открывает Кельбаджар новой эпохи
Алиев открывает Кельбаджар новой эпохи статья концептуальная
11:51 2955
В Баку вооруженный инцидент: наркоторговец оказал полицейским сопротивление
В Баку вооруженный инцидент: наркоторговец оказал полицейским сопротивление
4 сентября 2024, 21:57 10448
Кельбаджар под обстрелом
Кельбаджар под обстрелом
11:48 3482
Путин о первостепенной задаче России и священном долге
Путин о первостепенной задаче России и священном долге
11:57 2151
Ирану не нужен «Зангезурский коридор» под контролем России. А под контролем Армении?
Ирану не нужен «Зангезурский коридор» под контролем России. А под контролем Армении? главный вопрос
11:37 3588
Перемены в руководстве Украины: дошли руки
Перемены в руководстве Украины: дошли руки главная тема
4 сентября 2024, 21:03 7754
БРИКС зовет Турцию. Но Эрдоган смотрит на Запад
БРИКС зовет Турцию. Но Эрдоган смотрит на Запад наша корреспонденция; все еще актуально
4 сентября 2024, 18:48 5980
МЧС о мощном землетрясении в Азербайджане
МЧС о мощном землетрясении в Азербайджане обновлено 11:35
11:35 5932
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться