Алиев открывает Кельбаджар новой эпохи

В августе 2023 года президент Ильхам Алиев распорядился выделить из бюджета 80 миллионов манатов на проведение работ по проектированию, восстановлению и строительству Кельбаджара. А спустя год президентская чета приехала в город, чтобы проинспектировать темпы строительства в регионе энергетической и транспортной инфраструктуры, объектов жилого фонда и туристического профиля. Сегодняшний аналитический обзор haqqin.az посвящен стратегии развития Кельбаджара и его роли в контексте экономического развития страны. Кельбаджар в первой группе городов Хорошо известно, что в пределах Малого Кавказа территория Кельбаджарского района является одной из наиболее высокогорных, она расположена на высотах от 1.500 до 3.800 метров. Но, пожалуй, только специалистам известно, что Кельбаджарский район, входящий в состав Восточно-Зангезурского экономического района, является самой обширной по площади административно-территориальной единицей Азербайджана.

Учитывая сочетание этих факторов, а также комплекс задач, связанных с обеспечением безопасности на границе с Арменией, Кельбаджар был включен в первую группу городов, требующих восстановления после оккупации. Напомним, что еще в середине прошлого года президент Ильхам Алиев обозначил "флагманскую пятерку" азербайджанских городов - Шуша, Джебраил, Кельбаджар, Ходжалы и Ханкенди, куда в 2024 году должны вернуться первые жители. А активное возвращение людей в Агдам, Зангилан и Губадлы начнется в соответствии со стратегией правительства Азербайджана в будущем году. Несмотря на то что восстановление Кельбаджарского района, учитывая его удаленность от столицы и сложность рельефа, является одной из сложнейших задач, правительство уже готовит всю инфраструктуру, чтобы обеспечить возвращение в район в 2024-2026 годах около 13 тысяч жителей. Из них свыше пяти тысяч человек поселятся в самом городе, а около 8 тысяч вернутся в тринадцать селений и поселок Истису.

Кластерный подход Переход Азербайджана от преимущественно сырьевой к инновационной экономике – это неизбежная перспектива и, по существу, единственный позитивный сценарий из множества прочих. В стратегии восстановления возвращенных территорий огромное значение придается переходу на инновационный путь развития не только крупных центров, сформированных еще в советский период, но и отдаленных пунктов, которым необходимо придать импульс в рамках выбраного экономического профиля, соответствующего ресурсам. Если проанализировать перечень объектов тех или иных районов, которые посетил глава государства, можно выделить следующие кластеры: - люди и среда обитания; - возобновляемая энергетика и инфраструктура; - магистральные коммуникации; - туризм и экономика гостеприимства, включая лечение; - вопросы безопасности приграничных территорий. Рассмотрим на примере Кельбаджарского района несколько обозначенных кластеров. Город в горной долине Второго мая этого года премьер-министр Али Асадов утвердил Генеральный план развития города Кельбаджара, рассчитанный до 2040 года. Кроме Генплана непосредственно города, в разной степени готовности находятся проекты застройки в четырех селах (Чяпли, Кешдек, Далгылынджлы и Иманбинаси). И это, не считая семи населенных пунктов (поселок Истису, села Гамышлы, Чайкенд, Надирханлы, Гылынджлы, Отаглы и Чыраг), где в 2024 году уже началось строительство.

В целом, к 2026 году в Кельбаджарском районе планируется построить и сдать в эксплуатацию 3,5 тысячи домов - около двух тысяч частных жилых домов и полторы тысячи квартир. Идея азербайджанского руководства заключается в стремлении создать в Кельбаджаре принципиально новый тип экономического уклада, основанный на инфраструктуре и знаниях XXI века. Планируемые изменения будут носить как количественный, так и качественный характер. Во-первых, территория города составит около 290 гектаров (Генеральный план Кельбаджара 1969 года включал лишь130 гектаров) и к 2040 году в нем будут проживать 17 тысяч человек. Жилищный фонд города составит 488 тысяч квадратных метров, из которых 721 тысячу квадратных метров займут индивидуальные дома, а 46 тысяч - комфортные среднеэтажные здания. В итоге к 2040 году в городе будет 4.250 квартир - небольшое, но компактное и современное городское поселение. В Кельбаджаре также будут построены четыре школы на 960 учеников, четыре детсада на 520 малышей, две больницы на 160 коек, реабилитационный центр на 150 мест, а также различные спортивные и культурные объекты. Около четверти территории города (22 процента) составят зеленые насаждения, которые наполнят живописный ландшафт долины, в которую вписан Кельбаджар, окультуренной, экологической атмосферой. Еще один штрих – это 22 километра велосипедных дорожек, протяженность которых практически совпадает с длиной автодорог будущего города (27 километров). Водоснабжение города будет обеспечено за счет реки Агчай. Таким образом, вода в домах, по сути, будет родниковой, а электричество обеспечит зеленая энергия малых ГЭС. Две из них, "Зар" и "Тоганалы", которые инспектировал президент Ильхам Алиев в ходе поездки по региону, должны производить около 25 миллионов киловатт-часов зеленой энергии, которая сэкономит 5,5 миллиона кубометров природного газа и предотвратит выброс в атмосферу более 10 тысяч тонн углекислого газа. В целом, последовательное развитие городской и поселковой инфраструктуры, постепенный рост численности населения и туристических посещений окажет благотворное влияние на создание регионального потребительского рынка - от сферы недвижимости до сети торгово-туристических объектов. А рост подсобных личных хозяйств в сельских поселениях будет способствовать развитию малого бизнеса в аграрном секторе.

Кластер магистральной инфраструктуры Если следовать докладам чиновников, строительство и реконструкция дорожной инфраструктуры Восточно-Зангезурского экономического района, к которому относится Кельбаджарский район, развивается согласно намеченным графикам. Центральным проектом является автодорожная хорда Тоганали-Кельбаджар-Истису общей протяженностью 82 километра. Дорога строится согласно требованиям первого и второго технического уровня. По ходу трасс будут сооружены пять тоннелей. Самый протяженный из них, длиной 23,7 километра, планируется проложить под хребтом Муровдаг. Для сравнения отметим, что длина самого протяженного европейского тоннеля на автомобильной дороге E16 между Осло и Бергеном составляет 24,5 километра. Поскольку ось дороги проходит по сложному рельефу и гористой местности, а также по руслу реки, запланированы работы по укреплению склонов, строительству подпорных стенок и инженерных сооружений. Для этого будут проведены инновационные работы по укреплению склонов с использованием синтетической сети длиной 69 километров.