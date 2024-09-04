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Путин: «Я даже не знал, что Дуров в Баку»

11:59 3655

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что один раз встречался с основателем Telegram Павлом Дуровым, но не в Баку.

«Я один раз встречался с Дуровым в Москве много лет назад, он рассказывал о своих планах. Это было в Кремле. С тех пор мы с ним не виделись и контактов не поддерживали. Зачем мне с ним встречаться. Я даже не знал, что он был в Баку», – отметил он.

По словам президента, у России к Павлу Дурову никаких претензий не было. При этом, Путин отметил, что готов провести встречу с главой Telegram. 

«Действия властей Франции в отношении предпринимателя «не очень понятны», потому что носят избирательный характер», - сказал президент РФ.

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