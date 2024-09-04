Российские военные перестреляли друг друга в Донецке

«По данным источников в Минобороны и среди офицеров, которые находятся на этом участке фронта, перестрелка произошла между группой местных бойцов (уроженцев Донбасса. Часть из них мобилизовали в феврале-марте 2022 года, а часть – воевали еще до начала «СВО») и военными, которые недавно были переброшены сюда.

Группа местных отказалась идти в атаку на вражеские позиции. Офицер потребовал от них не отлынивать от своих обязанностей и пригрозил наказанием за трусость. Саботажники повели себя неадекватно и открыли стрельбу по своим. Им ответили. В итоге 9 погибших и шестеро раненых. Погиб и офицер, который требовал идти в атаку», - рассказал телеграм-каналу один из собеседников.

По словам другого, «местные раньше воевали неплохо, а сейчас ленятся, боятся и не хотят идти в атаки. Говорят, мол, мы до 2022 года воевали, что вы еще от нас хотите?»

Мы спросили у нескольких местных бойцов, уроженцев Донбасса, что произошло. Один из них ответил громкими обвинениями.

«Нас, скажем так, донецких, такое впечатление, считают людьми третьего сорта. Платят меньше, чем военным, которые прибыли сюда из других регионов России, оскорбляют, даже говорят время от времени, цитирую, чтобы мы «сами дохли за свой Донбасс». Ротаций не дают, не говоря уже о какой-то демобилизации. В общем, очень плохо относятся. А мы – люди. Мы боролись за Донбасс еще тогда, когда многие командиры нынешние по штабам отсиживались», - сказал он.

По словам офицера, который воюет против Украины за «ДНР» с 2015 года, бунт местных военных действительно был. «Но поймите правильно. Парней отправили в лобовую атаку. За день погибло больше 30 человек. Оставшиеся в живых попросили дать им немного отдохнуть. А в ответ получили крики и оскорбления. Нервы и не выдержали», - сказал военный.