Полиция нейтрализовала «мюнхенского стрелка»

Полиция Мюнхена обезвредила стрелка, открывшего огонь перед зданием генконсульства Израиля, пишут немецкие СМИ, не уточняя, выжил ли нападавший.

*** 12:10

Выстрелы раздались перед генконсульством Израиля в центре Мюнхена, полиция сейчас проводит в районе масштабную спецоперацию. Об этом сообщило интернет-издание Focus-online.

На месте работает полицейский спецназ и снайперы, задействован вертолет. Как пишет мюнхенская газета Süddeutsche Zeitung, свидетели сообщали о выстрелах и раздававшихся криках: "Бегите! Бегите!"

5 сентября - годовщина теракта на летней Олимпиаде в Мюнхене 1972 года, когда палестинские боевики проникли в олимпийскую деревню, где убили двоих и взяли в заложники девять членов сборной Израиля.