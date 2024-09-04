USD 1.7000
EUR 1.8830
RUB 0.0194
Подписаться на уведомления
Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану
Новость дня
Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану

Полиция нейтрализовала «мюнхенского стрелка»

видео; обновлено 12:56
12:56 3406

Полиция Мюнхена обезвредила стрелка, открывшего огонь перед зданием генконсульства Израиля, пишут немецкие СМИ, не уточняя, выжил ли нападавший. 

*** 12:10

Выстрелы раздались перед генконсульством Израиля в центре Мюнхена, полиция сейчас проводит в районе масштабную спецоперацию. Об этом сообщило интернет-издание Focus-online.

На месте работает полицейский спецназ и снайперы, задействован вертолет. Как пишет мюнхенская газета Süddeutsche Zeitung, свидетели сообщали о выстрелах и раздававшихся криках: "Бегите! Бегите!"

5 сентября - годовщина теракта на летней Олимпиаде в Мюнхене 1972 года, когда палестинские боевики проникли в олимпийскую деревню, где убили двоих и взяли в заложники девять членов сборной Израиля.

Белорусские самолеты против российских беспилотников
Белорусские самолеты против российских беспилотников обновлено 14:34; видео
14:34 3354
Бинагадинский суд арестовал исмаиллинских чиновников
Бинагадинский суд арестовал исмаиллинских чиновников
13:33 1088
Полиция нейтрализовала «мюнхенского стрелка»
Полиция нейтрализовала «мюнхенского стрелка» видео; обновлено 12:56
12:56 3407
Алиев открывает Кельбаджар новой эпохи
Алиев открывает Кельбаджар новой эпохи статья концептуальная
11:51 2963
В Баку вооруженный инцидент: наркоторговец оказал полицейским сопротивление
В Баку вооруженный инцидент: наркоторговец оказал полицейским сопротивление
4 сентября 2024, 21:57 10449
Кельбаджар под обстрелом
Кельбаджар под обстрелом
11:48 3493
Путин о первостепенной задаче России и священном долге
Путин о первостепенной задаче России и священном долге
11:57 2156
Ирану не нужен «Зангезурский коридор» под контролем России. А под контролем Армении?
Ирану не нужен «Зангезурский коридор» под контролем России. А под контролем Армении? главный вопрос
11:37 3594
Перемены в руководстве Украины: дошли руки
Перемены в руководстве Украины: дошли руки главная тема
4 сентября 2024, 21:03 7756
БРИКС зовет Турцию. Но Эрдоган смотрит на Запад
БРИКС зовет Турцию. Но Эрдоган смотрит на Запад наша корреспонденция; все еще актуально
4 сентября 2024, 18:48 5981
МЧС о мощном землетрясении в Азербайджане
МЧС о мощном землетрясении в Азербайджане обновлено 11:35
11:35 5941

ЭТО ВАЖНО

Белорусские самолеты против российских беспилотников
Белорусские самолеты против российских беспилотников обновлено 14:34; видео
14:34 3354
Бинагадинский суд арестовал исмаиллинских чиновников
Бинагадинский суд арестовал исмаиллинских чиновников
13:33 1088
Полиция нейтрализовала «мюнхенского стрелка»
Полиция нейтрализовала «мюнхенского стрелка» видео; обновлено 12:56
12:56 3407
Алиев открывает Кельбаджар новой эпохи
Алиев открывает Кельбаджар новой эпохи статья концептуальная
11:51 2963
В Баку вооруженный инцидент: наркоторговец оказал полицейским сопротивление
В Баку вооруженный инцидент: наркоторговец оказал полицейским сопротивление
4 сентября 2024, 21:57 10449
Кельбаджар под обстрелом
Кельбаджар под обстрелом
11:48 3493
Путин о первостепенной задаче России и священном долге
Путин о первостепенной задаче России и священном долге
11:57 2156
Ирану не нужен «Зангезурский коридор» под контролем России. А под контролем Армении?
Ирану не нужен «Зангезурский коридор» под контролем России. А под контролем Армении? главный вопрос
11:37 3594
Перемены в руководстве Украины: дошли руки
Перемены в руководстве Украины: дошли руки главная тема
4 сентября 2024, 21:03 7756
БРИКС зовет Турцию. Но Эрдоган смотрит на Запад
БРИКС зовет Турцию. Но Эрдоган смотрит на Запад наша корреспонденция; все еще актуально
4 сентября 2024, 18:48 5981
МЧС о мощном землетрясении в Азербайджане
МЧС о мощном землетрясении в Азербайджане обновлено 11:35
11:35 5941
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться