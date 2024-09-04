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Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану
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Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану

Грузинские власти сравнили Саакашвили с Гитлером

12:27 894

Грузия должна избавиться от оппозиции, связанной с бывшей правящей партией «Единое национальное движение», которая была основана экс-президентом Михаилом Саакашвили, «как после 1945 года это сделали в Германии с представителями партии Адольфа Гитлера». Такую позицию изложил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу «Имеди».

«Если бы в немецкой политике после 1945 года осталась партия Гитлера, она тоже взяла бы примерно 15-20%. Таким образом, как немцы в свое время избавились от этого несчастья легко и жестко, так и мы должны избавить нашу страну от коллективного нацдвижения», - сказал Кобахидзе.

Он добавил, что если партия Саакашвили вернется к власти, то европейская перспектива Грузии исчезнет.

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