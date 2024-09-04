Кремль «поддерживает» Харрис

Россия после того, как действующего президента США Джо Байдена «сняли» с президентской гонки, « поддерживает » его преемницу Камалу Харрис. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

«Я же говорил, у нас фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент, господин Байден. Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем. Будем ее поддерживать.

В конечном итоге выбор за американским народом, и мы с уважением будем относиться к этому выбору. Что касается фаворитов, то не нам это определять. Это все-таки выбор американского народа», - указал глава государства.

Президент РФ пошутил, что раз Харрис «так выразительно и заразительно смеется», то это говорит о том, что «у нее все хорошо». «А если у нее все хорошо, то, значит, вот [экс-президент США Дональд] Трамп же ввел такое количество всяких ограничений и санкций в отношении России, сколько до него ни один президент раньше не вводил. А если у госпожи Харрис все хорошо, то, может быть, она воздержится от действий подобного рода», - подметил российский лидер.