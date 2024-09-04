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Израиль освободит сотни боевиков

13:03 1107

Израиль может освободить в общей сложности 800 палестинских заключенных в случае достижения соглашения с радикальным движением ХАМАС о перемирии в секторе Газа, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации США.

«Число палестинских заключенных и террористов, которых освободят в обмен на заложников, составляет 800 человек, среди них и те, кто отбывает пожизненный срок за убийство мирных жителей», - отметил он.

Кроме того, собеседник издания подчеркнул, что в Вашингтоне считают, что соглашение между Израилем и ХАМАС по Газе готово на 90%. Так, по словам чиновника, из 18 параграфов соглашения составлены 14.

Из оставшихся четырех три относятся к обмену заложников в Газе на заключенных. При этом источник уточнил, что пункты по освобождению заложников и контроль над Филадельфийским коридором остаются камнем преткновения.

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