О чем Иран попросил Россию?

"Иран просит нас давно уже о поставках. Ну тоже это очень удобное место для нас, месторождение рядом. Я полагаю, что это вполне реализуемый проект, я имею в виду, что рынки огромные. И в соседних странах с Ираном просто колоссальная потребность", - сказал Путин.

По его словам, "Газпром" будет восстанавливать объемы экспорта газа как за счет новых рынков, так и на внутренний рынок в связи с ростом российской экономики.

"Здесь существуют разные возможности. И разные рынки будем осваивать, по свопу будем работать, будем сжижать, как я уже сказал, и так далее. Постепенно будем восстанавливать, конечно, объем продаж. Здесь и сомнений нет. Да и собственную экономику будем развивать. Нам во многих регионах на Дальнем Востоке не хватает газовой генерации. Нужно объединять, у "Газпрома" такие планы есть, объединять европейскую часть газотранспортной системы и дальневосточную, чтобы перетоки соответствующим образом осуществлять. Все это в наших планах, все это будет реализовано", - отметил Путин.