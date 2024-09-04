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Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану
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Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану

О чем Иран попросил Россию?

13:23 1380

Иран просит Россию поставлять газ, это вполне реализуемый проект. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Иран просит нас давно уже о поставках. Ну тоже это очень удобное место для нас, месторождение рядом. Я полагаю, что это вполне реализуемый проект, я имею в виду, что рынки огромные. И в соседних странах с Ираном просто колоссальная потребность", - сказал Путин.

По его словам, "Газпром" будет восстанавливать объемы экспорта газа как за счет новых рынков, так и на внутренний рынок в связи с ростом российской экономики.

"Здесь существуют разные возможности. И разные рынки будем осваивать, по свопу будем работать, будем сжижать, как я уже сказал, и так далее. Постепенно будем восстанавливать, конечно, объем продаж. Здесь и сомнений нет. Да и собственную экономику будем развивать. Нам во многих регионах на Дальнем Востоке не хватает газовой генерации. Нужно объединять, у "Газпрома" такие планы есть, объединять европейскую часть газотранспортной системы и дальневосточную, чтобы перетоки соответствующим образом осуществлять. Все это в наших планах, все это будет реализовано", - отметил Путин.

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