Бинагадинский суд арестовал исмаиллинских чиновников

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий по информации о незаконных действиях, совершенных должностными лицами, обвиняемыми в требовании взяток за проведение строительных работ и аренду земельных участков, были арестованы должностные лица.

По информации, предоставленной пресс-службой Генеральной прокуратуры, в отношении представителя Исполнительной власти города Исмаиллы по административной территории города Исмаиллы Алишира Сулейманова и заместителя председателя муниципалитета села Дияллы Исмаиллинского района Джахангира Сурхаева, обвиняемых в совершении незаконных действий, были возбуждены уголовные дела в Управлении по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре.

В ходе следственно-оперативных мероприятий были установлены обоснованные подозрения в отношении Алишира Сулейманова, который, используя свое служебное положение, требовал и получал взятки в различных размерах от отдельных лиц за то, чтобы не создавать препятствий для проведения строительных работ и обеспечивать условия для их продолжения на территории города Исмаиллы.

Кроме того, установлены обоснованные подозрения в отношении Джахангира Сурхаева, который, превышая свои полномочия, получал взятки в виде крупной суммы денег от лица, обратившегося к нему, за предоставление в аренду сельскохозяйственного земельного участка на основании подложных документов.

По собранным предварительным доказательствам Алиширу Сулейманову предъявлены обвинения по статьям 311.3.2 и 311.3.3 (получение взятки повторно и в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана, а Джахангиру Сурхаеву — по статьям 309.1 (превышение служебных полномочий), 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана. По ходатайству следователя и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, в отношении обоих обвиняемых была избрана мера пресечения в виде ареста по решению Бинагадинского районного суда.