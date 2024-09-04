Новый Mercedes-Benz GLS представлен в рамках проекта She’s Mercedes

Официальный представитель Mercedes-Benz Group AG в Азербайджане - компания «Автокапитал-Азербайджан» в рамках проекта She’s Mercedes представляет новый Mercedes-Benz GLS в фотосессии с участием одной из самых ярких и успешных бизнеcвумен в Азербайджане, владелицы сети салонов красоты Beauttech Эльнары Нахмедовой.

Обновленный кроссовер Mercedes-Benz GLS - пленительность невербального посыла о характере владелицы, для которой уверенность в себе — это не только ощущение, это стиль жизни.

Mercedes-Benz GLS - персонифицированный друг, подходящий женщине по темпераменту, подчеркивающий самое большое ее преимущество - многогранность, в которой заключена выспренность ее силы и родственность стремлению быть неординарной в каждом мгновении жизни.

Mercedes-Benz GLS — это скорость и движение, завуалированные в мягкой тягучести внешнего абриса, что словно дизайнерский наряд оттеняет постулат, что предела ни в чем нет, синтонно откликаясь на дерзновенность желания покорять очередные вершины.

Mercedes-Benz GLS - это свобода, когда автомобиль - гармоничная часть мироощущения владелицы, ее плоть, ее составная часть, что рождает экспрессивность стремления оставаться оригинальной.

Обновленный кроссовер Mercedes-Benz GLS — это уверенность в себе, решимость принимать неожиданные решения с убежденностью в их правильности, гармонизирующий вызовы каждого дня, привлекая любые возможности для создания счастливой и успешной жизни.

Для подробной информации можно обратиться в официальную дилерскую сеть Mercedes-Benz в Азербайджане:

Abşeron Avtomobil Mərkəzi

Тел.: + 994 12 347 78 00 / *8885

Autostar Kaukasus GmbH Azərbaycan

Тел.: +994 12 496 50 50 / +99412 976.