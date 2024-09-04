Назначен новый премьер Франции

"Он поручил ему сформировать правительство единства, которое будет служить стране и французскому народу", - заявили в администрации французского лидера.

Президент Франции Эммануэль Макрон, который еще не назначил премьер-министра через два месяца после досрочных выборов, рассматривает вопрос о том, будет ли Мишель Барнье, бывший переговорщик Европейского союза по Brexit, жизнеспособным вариантом. Об этом стало известно агентству Reuters от источника.

73-летний Барнье возглавлял переговоры ЕС с Британией по ее выходу из блока в 2016-2021 годах. До этого консервативный политик занимал должности в различных французских правительствах, а также был комиссаром ЕС.

Источник, близкий к Барнье, сообщил Reuters, что были контакты с командой президента, не добавляя деталей.

В течение последних недель Макрон рассматривал ряд потенциальных премьер-министров, ни один из которых не получил достаточной поддержки, чтобы гарантировать стабильное правительство, и нет никаких гарантий, что ситуация будет другой для Барнье или для союзника Макрона Франсуа Байру, которого французские СМИ также рассматривают как возможного кандидата.