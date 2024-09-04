USD 1.7000
EUR 1.8830
RUB 0.0194
Подписаться на уведомления
Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану
Новость дня
Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану

Назначен новый премьер Франции

ОБНОВЛЕНО 15:32
15:32 2426

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьер-министром бывшего еврокомиссара и экс-главу МИД Франции Мишеля Барнье. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

"Он поручил ему сформировать правительство единства, которое будет служить стране и французскому народу", - заявили в администрации французского лидера. 

*** 14:38

Президент Франции Эммануэль Макрон, который еще не назначил премьер-министра через два месяца после досрочных выборов, рассматривает вопрос о том, будет ли Мишель Барнье, бывший переговорщик Европейского союза по Brexit, жизнеспособным вариантом. Об этом стало известно агентству Reuters от источника.

73-летний Барнье возглавлял переговоры ЕС с Британией по ее выходу из блока в 2016-2021 годах. До этого консервативный политик занимал должности в различных французских правительствах, а также был комиссаром ЕС.

Источник, близкий к Барнье, сообщил Reuters, что были контакты с командой президента, не добавляя деталей.

В течение последних недель Макрон рассматривал ряд потенциальных премьер-министров, ни один из которых не получил достаточной поддержки, чтобы гарантировать стабильное правительство, и нет никаких гарантий, что ситуация будет другой для Барнье или для союзника Макрона Франсуа Байру, которого французские СМИ также рассматривают как возможного кандидата.

Пезешкиан и министры вымолили у Хаменеи: «…Иначе будет крах»
Пезешкиан и министры вымолили у Хаменеи: «…Иначе будет крах» Алиреза Замани и Ашкан Сафаи комментируют для haqqin.az
16:14 2880
Ирану не нужен «Зангезурский коридор» под контролем России. А под контролем Армении?
Ирану не нужен «Зангезурский коридор» под контролем России. А под контролем Армении? главный вопрос
11:37 5322
Началась встреча Алиева с Мелони
Началась встреча Алиева с Мелони фото, обновлено 17:30
17:30 2191
Зеленский: «Атака на Курск – лишь часть плана»
Зеленский: «Атака на Курск – лишь часть плана»
15:29 2327
Путин готов к переговорам
Путин готов к переговорам
15:00 4610
Белорусские самолеты против российских беспилотников
Белорусские самолеты против российских беспилотников видео; обновлено 14:34
14:34 6613
Бинагадинский суд арестовал исмаиллинских чиновников
Бинагадинский суд арестовал исмаиллинских чиновников
13:33 2381
Полиция нейтрализовала «мюнхенского стрелка»
Полиция нейтрализовала «мюнхенского стрелка» видео; обновлено 15:58
15:58 5390
Алиев открывает Кельбаджар новой эпохи
Алиев открывает Кельбаджар новой эпохи статья концептуальная
11:51 4471
В Баку вооруженный инцидент: наркоторговец оказал полицейским сопротивление
В Баку вооруженный инцидент: наркоторговец оказал полицейским сопротивление
4 сентября 2024, 21:57 10890
Кельбаджар под обстрелом
Кельбаджар под обстрелом
11:48 4938

ЭТО ВАЖНО

Пезешкиан и министры вымолили у Хаменеи: «…Иначе будет крах»
Пезешкиан и министры вымолили у Хаменеи: «…Иначе будет крах» Алиреза Замани и Ашкан Сафаи комментируют для haqqin.az
16:14 2880
Ирану не нужен «Зангезурский коридор» под контролем России. А под контролем Армении?
Ирану не нужен «Зангезурский коридор» под контролем России. А под контролем Армении? главный вопрос
11:37 5322
Началась встреча Алиева с Мелони
Началась встреча Алиева с Мелони фото, обновлено 17:30
17:30 2191
Зеленский: «Атака на Курск – лишь часть плана»
Зеленский: «Атака на Курск – лишь часть плана»
15:29 2327
Путин готов к переговорам
Путин готов к переговорам
15:00 4610
Белорусские самолеты против российских беспилотников
Белорусские самолеты против российских беспилотников видео; обновлено 14:34
14:34 6613
Бинагадинский суд арестовал исмаиллинских чиновников
Бинагадинский суд арестовал исмаиллинских чиновников
13:33 2381
Полиция нейтрализовала «мюнхенского стрелка»
Полиция нейтрализовала «мюнхенского стрелка» видео; обновлено 15:58
15:58 5390
Алиев открывает Кельбаджар новой эпохи
Алиев открывает Кельбаджар новой эпохи статья концептуальная
11:51 4471
В Баку вооруженный инцидент: наркоторговец оказал полицейским сопротивление
В Баку вооруженный инцидент: наркоторговец оказал полицейским сопротивление
4 сентября 2024, 21:57 10890
Кельбаджар под обстрелом
Кельбаджар под обстрелом
11:48 4938
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться