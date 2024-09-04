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Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану

Путин готов к переговорам

15:00 4610

Россия готова вернуться к переговорам с Украиной на основе соглашения, которое было достигнуто в Стамбуле весной 2022 года, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Готовы ли мы с ними вести переговоры? Мы никогда не отказывались от этого, но не на основе каких-то эфемерных требований, а на основе тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле», — сказал Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает The Moscow Times.

По его словам, тогда были согласованы практически все параметры возможного мирного соглашения, но потом в процесс вмешалась Великобритания и украинские власти «пошли по другому пути».

При этом Путин допустил, что посредниками в мирных переговорах могут стать Китай, Индия или Бразилия. «Я в постоянном контакте с нашими коллегами по этому вопросу. И у меня нет сомнений в том, что руководители этих стран искренне стремятся к тому, чтобы помочь разобраться во всех деталях этого сложного процесса», — сказал президент.

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