Кто возглавил МИД Украины
Верховная Рада утвердила первого замглавы МИД Украины Андрея Сибигу новым министром иностранных дел, сообщают украинские СМИ.
За это решение проголосовали 258 народных депутатов, выложив также фото табло с результатами голосования.
Сибига в 2016-2021 годах был послом Украины в Турецкой Республике. В 2021- 2024 – заместитель руководителя Офиса президента Украины, а с 2024 года – первый заместитель министра иностранных дел Украины.
Ранее Рада проголосовала за отставку бывшего главы ведомства Дмитрия Кулебы, который возглавлял его с марта 2020 года. Отставку Кулебы удалось утвердить только со второй попытки - накануне, когда вопрос стоял в повестке дня, его не стали выносить на голосование, так как, по данным оппозиции, пропрезидентская партия не смогла набрать нужного числа голосов.