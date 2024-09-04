Кто возглавил МИД Украины

За это решение проголосовали 258 народных депутатов, выложив также фото табло с результатами голосования.

Сибига в 2016-2021 годах был послом Украины в Турецкой Республике. В 2021- 2024 – заместитель руководителя Офиса президента Украины, а с 2024 года – первый заместитель министра иностранных дел Украины.

Ранее Рада проголосовала за отставку бывшего главы ведомства Дмитрия Кулебы, который возглавлял его с марта 2020 года. Отставку Кулебы удалось утвердить только со второй попытки - накануне, когда вопрос стоял в повестке дня, его не стали выносить на голосование, так как, по данным оппозиции, пропрезидентская партия не смогла набрать нужного числа голосов.