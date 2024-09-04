Австрия готова принять переговоры по Украине

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена готова предоставить площадку для переговоров по Украине. Об этом канцлер написал на своей странице в социальной сети Х.

«Мы приняли к сведению заявления президента России о его открытости к мирным переговорам с Украиной. Любые переговоры должны проходить без предварительных условий и на равных. Австрия будет готова поддержать справедливый и прочный мир на основе международного права и стать местом для проведения переговоров, будучи принимающей от ОБСЕ страной», - написал политик.