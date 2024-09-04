USD 1.7000
EUR 1.8830
RUB 0.0194
Подписаться на уведомления
Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану
Новость дня
Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану

Зеленский: «Атака на Курск – лишь часть плана»

15:29 2332

Операция Украины в Курской области РФ является превентивным ударом, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News.

По его словам, Украина знала, что россияне могут прорвать границу в Сумской области, напротив Курской области. «Если бы это произошло, Украине пришлось бы долго останавливать врага. А потом, чтобы выжать их, нужно иметь преимущество в людях и оружии. Не факт, что у нас оно будет. Поэтому мы нанесли такой превентивный удар, который разработали как операцию», - сказал глава украинского государства.

По его словам, военная операция, которую проводят ВСУ в Курской области, является частью более масштабных действий украинской стороны.

«И я скажу вам откровенно - это часть операции. Есть разные действия, которые мы предусматривали и которые считаем, что нам нужно предпринять, чтобы ослабить давление России на востоке нашего государства, в Харьковской области, а также на юге.

Мы говорим и о Запорожье, и Херсонском направлении, а также Донбассе. Донбасс, Покровск, Торецк, где нам очень сложно. Поэтому частью операции, по нашему мнению, правильных шагов - это была Курская область. Это и произошло», - сказал Зеленский.

Пезешкиан и министры вымолили у Хаменеи: «…Иначе будет крах»
Пезешкиан и министры вымолили у Хаменеи: «…Иначе будет крах» Алиреза Замани и Ашкан Сафаи комментируют для haqqin.az
16:14 2891
Ирану не нужен «Зангезурский коридор» под контролем России. А под контролем Армении?
Ирану не нужен «Зангезурский коридор» под контролем России. А под контролем Армении? главный вопрос
11:37 5326
Началась встреча Алиева с Мелони
Началась встреча Алиева с Мелони фото, обновлено 17:30
17:30 2205
Зеленский: «Атака на Курск – лишь часть плана»
Зеленский: «Атака на Курск – лишь часть плана»
15:29 2333
Путин готов к переговорам
Путин готов к переговорам
15:00 4617
Белорусские самолеты против российских беспилотников
Белорусские самолеты против российских беспилотников видео; обновлено 14:34
14:34 6616
Бинагадинский суд арестовал исмаиллинских чиновников
Бинагадинский суд арестовал исмаиллинских чиновников
13:33 2382
Полиция нейтрализовала «мюнхенского стрелка»
Полиция нейтрализовала «мюнхенского стрелка» видео; обновлено 15:58
15:58 5394
Алиев открывает Кельбаджар новой эпохи
Алиев открывает Кельбаджар новой эпохи статья концептуальная
11:51 4474
В Баку вооруженный инцидент: наркоторговец оказал полицейским сопротивление
В Баку вооруженный инцидент: наркоторговец оказал полицейским сопротивление
4 сентября 2024, 21:57 10891
Кельбаджар под обстрелом
Кельбаджар под обстрелом
11:48 4940

ЭТО ВАЖНО

Пезешкиан и министры вымолили у Хаменеи: «…Иначе будет крах»
Пезешкиан и министры вымолили у Хаменеи: «…Иначе будет крах» Алиреза Замани и Ашкан Сафаи комментируют для haqqin.az
16:14 2891
Ирану не нужен «Зангезурский коридор» под контролем России. А под контролем Армении?
Ирану не нужен «Зангезурский коридор» под контролем России. А под контролем Армении? главный вопрос
11:37 5326
Началась встреча Алиева с Мелони
Началась встреча Алиева с Мелони фото, обновлено 17:30
17:30 2205
Зеленский: «Атака на Курск – лишь часть плана»
Зеленский: «Атака на Курск – лишь часть плана»
15:29 2333
Путин готов к переговорам
Путин готов к переговорам
15:00 4617
Белорусские самолеты против российских беспилотников
Белорусские самолеты против российских беспилотников видео; обновлено 14:34
14:34 6616
Бинагадинский суд арестовал исмаиллинских чиновников
Бинагадинский суд арестовал исмаиллинских чиновников
13:33 2382
Полиция нейтрализовала «мюнхенского стрелка»
Полиция нейтрализовала «мюнхенского стрелка» видео; обновлено 15:58
15:58 5394
Алиев открывает Кельбаджар новой эпохи
Алиев открывает Кельбаджар новой эпохи статья концептуальная
11:51 4474
В Баку вооруженный инцидент: наркоторговец оказал полицейским сопротивление
В Баку вооруженный инцидент: наркоторговец оказал полицейским сопротивление
4 сентября 2024, 21:57 10891
Кельбаджар под обстрелом
Кельбаджар под обстрелом
11:48 4940
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться