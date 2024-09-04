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Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану
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Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану

Зеленский: «Россия имела 12-кратное преимущество»

15:55 1527

В один из моментов задержек в поставках вооружения Россия имела преимущество в артиллерии от 1 к 12. Курская операция позволила оттянуть силы России, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News.

«Представьте себе, в какой-то момент этой дыры в поставках у нас применение оружия было 1 до 12. Артиллерия. Один снаряд наш на 12 снарядов России. Что вы должны сделать? Неважно, сколько у вас людей здесь стоит, если у них 12 снарядов, а у вас 1, у вас просто будет больше людей стоять и больше людей гибнуть», - сказал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что Украине нужно было разумное решение. По его словам, речь идет, в частности, о Курской операции и оттягивании российских сил.

«На Покровском направлении сейчас очень сложно, но удары не 1 до 12, а 1 до 3. Вы понимаете разницу? У нас увеличилось количество оружия? Нет. Или у них уменьшилось? Да! Потому что перетянуты те или иные силы и те или другие средства», - заявил глава украинского государства.

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