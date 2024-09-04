Иран обвинил США, Францию и Британию в «лицемерии»

Обвинения в адрес Ирана в его вовлеченности в войну в Украине со стороны США, Франции и Британии, «трех стран, непосредственно поставляющих Киеву оружие, являются лицемерием». Такое мнение выразил постоянный представитель исламской республики при ООН Амир Саид Иравани.

«В ходе этой встречи (заседание Совета Безопасности ООН 30 августа по западным поставкам вооружений Киеву) представители Соединенных Штатов, Британии и Франции вновь приложили скоординированные усилия, чтобы выдвинуть обвинения против моей страны в связи с войной в Украине.

Это одновременно ирония и лицемерие, что три страны, непосредственно вовлеченные в войну в Украине и вносящие значительный вклад в его эскалацию поставками современного оружия, смело выдвигают такие необоснованные претензии в адрес Ирана», - написал он в письме генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу.

По словам Иравани, данные утверждения этих трех стран Иран «рассматривает лишь как недальновидную политику, направленную на защиту и продвижение их интересов».

«США и их союзники не могут отрицать того, что именно предоставление ими западного вооружения и современной техники, особенно Соединенными Штатами, привело к затягиванию конфликта в Украине и причинению вреда мирному населению. Вопреки заявлению представителя Соединенных Штатов, именно США, а не Иран, являются главным сторонником терроризма как в регионе, так и во всем мире», - заявил Иравани.