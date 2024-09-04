Началась встреча Алиева с Мелони
17:30 2209
В Риме началась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
*** 16:12
5 сентября начался совместный деловой обед президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Италии Серджо Маттареллой, сообщает официальный сайт главы государства.
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