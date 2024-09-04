Пезешкиан и министры вымолили у Хаменеи: «…Иначе будет крах»

Прошло больше месяца с момента убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в тегеранском гостевом доме КСИР, а обещанное Ираном жестокое возмездие Израилю все еще остается нереализованной угрозой. Продолжая тактику «изматывающего выжидания», министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил две недели назад своему итальянскому коллеге Антонио Таяни, что ответ на убийство лидера ХАМАС будет «определенным, взвешенным и точным». Спустя еще неделю заместитель министра обороны Ирана Ходжатолла Горейши сказал в интервью агентству Tasnim: «В настоящее время Израиль должен оставаться в состоянии тревоги и паники, ожидая нашей мести, но несомненно то, что ответ будет непредсказуемым».

И, наконец, на этой неделе Мустафа Ростами, глава представительного органа Али Хаменеи в университетах страны, заявил на митинге в провинции Семнан, что «месть Израилю неизбежна, но она отложена по соображениям целесообразности». Судя по всему, в высшем руководстве ИРИ решили отложить акт возмездия Израилю на неопределенный срок. Все это очень напоминает боксерский поединок, когда один спортсмен уже вышел на ринг, а его соперник грозит из раздевалки, что отправит его в нокаут. Как сообщил в беседе с haqqin.az иранский политолог Алиреза Замани, власти страны так и не смогли решить, как именно ударить по Израилю, чтобы в ответ не получить крупномасштабный региональный конфликт с непредсказуемыми для Тегерана последствиями. Несмотря на воинственную риторику, аятоллы серьезно обеспокоены мощью израильской противовоздушной обороны, а также самой крупной за последние 34 года концентрацией вооруженных сил США в Персидском заливе. «В кулуарах Кабинета министров и Меджлиса иранские чиновники, включая сторонников так называемой «жесткой линии», не скрывают опасений по поводу возможного сокрушительного ответа со стороны Израиля, а также ударов США в случае, если в ирано-израильский конфликт вмешаются шииты «Хезболлы», - отметил Алиреза Замани.

По словам эксперта, Иран переживает самый тяжелый социально-экономический, энергетический и финансовый кризис со времени провозглашения исламской республики. «Власти прекращают одну за другой выплаты социально уязвимым категориям граждан, - говорит Замани. - Беспрерывно дорожают товары и услуги, а иранская валюта все больше обесценивается. Каждый год, чтобы субсидировать цены на горючее в стране, власти закупали бензин на восемь миллиардов долларов. Но теперь денег на импорт бензина нет, а значит, придется отпустить цены на топливо, стоимость которого взлетит в несколько десятков раз, а вместе с ними взлетят цены на все и вся. Каждый день в стране отключают электричество в 15-17 провинциях. Причем подача электричества прекращается в провинциях с жарким климатом - Семнан, Зенджан, Хузестан, Кум, Бушер, Маркази, Йезд, Систан и Белуджистан, Чахармахал и Бахтиари, Керман, Южный Хорасан и Лорестан. Жители города Ахваза на юго-западе Ирана, где температура днем достигает 50 градусов по Цельсию, неоднократно выходили на акции протестов, перекрывали дороги и даже строили баррикады…» По словам Замани, из-за острого дефицита электроэнергии остановили работу предприятия машиностроения, текстильные фабрики, заводы в промышленных городах. В городе Хараване, где расположена крупнейшая промышленная зона, рабочие и жители проводят митинги с требованием прекратить отключения электричества. «Энергетический кризис постепенно убивает иранскую экономику, бизнес, производство, вместе с которыми рушится и социальная система, - утверждает эксперт. - Иранская энергетика зажата в тисках фундаментальных проблем - крайне устаревшие производство, технологии и оборудование, отжившие свой срок сети передачи и распределения энергии. Из достоверных источников в правительстве стало известно, что президент Масуд Пезешкиан и ряд министров встретились с рахбаром и объяснили ему, что любой ответ Израиля и США на акцию возмездия приведет к краху исламской системы. Достаточно ракетного удара всего по двум электростанциям и весь Иран погрузится во тьму. И тогда на массовые протесты выйдет уже не молодежь, как это было после убийства Махсы Амини, а озлобленный, обнищавший средний класс, разоренные мелкие и средние предприниматели, миллионы маргинализированной сельской бедноты…»

Как утверждает иранский эксперт, самая большая проблема официального Тегерана заключается в том, что в данный момент руководство страны не может свалить ответственность за колоссальные внутренние проблемы на внешних врагов режима. «Идеологические клише типа «злые сионисты», «кровожадные империалисты», «тлетворный Запад» и прочие уже не работают, - констатирует Алиреза Замани. - Население видит только один источник проблем - режим аятолл, который полностью развалил экономику, тратит гигантские средства на репрессивный аппарат, создание и поддержку террористических организаций по всему миру, который бросает миллиарды долларов на экспорт исламской революции». Замани отмечает, что режим опасается не столько даже израильских авиаударов, сколько последующего за ними внутреннего бунта и обрушения теократии. Именно поэтому Тегеран, громогласно обещавший жестоко наказать Израиль за убийство Хании, решил пойти на попятную. Свою роль сыграло также осознание режимом, что ответ на атаки Ирана поступит не только со стороны Израиля и США - будет сформирована антииранская коалиция, в которую войдут и арабские страны.