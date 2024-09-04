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Велопробег в честь 150-летия Kapital Bank: вместе на пути к зеленому будущему

16:27 392

Первый банк страны Kapital Bank в партнерстве с Азербайджанской Федерацией Велоспорта организовал велопробег, посвященный своему 150-летию. Инициатива, проведенная в рамках «Года солидарности во имя зеленого мира», была направлена на повышение осведомленности о защите природы и популяризацию использования экологически чистого транспорта.

В велопробеге, прошедшем в Баку, Губе, Гяндже и Лачине, приняло участие около 50 спортсменов Азербайджанской Федерации Велоспорта. Маршрут, начатый в центре городов, завершился перед филиалами Kapital Bank. В рамках мероприятия для клиентов была организована развлекательная программа, где каждый участник различных игр получил призы. Главным призом стал велосипед, который был вручен победителям игр.

Руководитель Ясамальского филиала Анар Зейналов, открывая мероприятие, проведенное в Баку, отметил, что начало этого проекта в столице и завершение в родном Карабахе имеет большое символическое значение. Генеральный секретарь Азербайджанской Федерации Велоспорта Эльнара Мусаева выразила благодарность Kapital Bank за поддержку велоспорта в честь юбилея. Она отметила, что популяризация велосипеда среди молодежи является большим вкладом в защиту окружающей среды и здоровое будущее.

Жители Губы с большим энтузиазмом встретили спортсменов. Руководитель филиала Şimal Эльвин Мамедов отметил, что Kapital Bank, который уже 150 лет меняется в соответствии с требованиями времени, предлагая современные цифровые решения своим клиентам, всегда активно участвует в социальных и значимых для страны проектах.

Мероприятие в Гяндже также запомнилось активным участием жителей. В нем приняли участие представители городской администрации, ректоры университетов и официальные лица зарубежных стран. В своей речи глава Исполнительной власти города Гянджи Ниязи Байрамов отметил важность проведения этого мероприятия в «Год солидарности во имя зеленого мира» накануне такого крупного проекта, как COP29. Он добавил, что участие детей и молодежи, общение с велосипедистами и спортсменами будет способствовать развитию интереса к здоровому образу жизни и спорту среди нового поколения.

Велопробег в Лачине оставил гордые воспоминания у спортсменов и местных жителей. Член Исполнительного комитета Азербайджанской Федерации Велоспорта Вугар Салахов вручил главный приз — велосипед победителю и поделился значимостью завершения проекта в Карабахе. Он отметил, что каждый спортсмен, участвующий в этом мероприятии, испытал гордость за участие в покорении свободного Лачина.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 119 филиалах и 53 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.

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