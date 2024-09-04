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Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану

Али Асадов встретился с региональным директором IFC

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17:14 237

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 5 сентября провел встречу с делегацией Международной финансовой корпорации (IFC), возглавляемой региональным директором по Европе Инес Рошан.

На встрече было подчеркнуто наличие долгосрочного и эффективного партнерства между Азербайджаном и Всемирным банком, а также его структурами. Обсудили важность Рамочной программы партнерства с Всемирным банком (РПП), а также подготовку новой РПП на 2025-2029 годы.

Выразили удовлетворение текущим уровнем сотрудничества Баку с Международной финансовой корпорацией, а также результатами совместных проектов в различных сферах.

На встрече также обсуждались возможности сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, таких как государственно-частное партнерство, привлечение иностранных инвестиций, совместная деятельность в рамках COP29 и другие актуальные направления.

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