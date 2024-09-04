Китай отказался от очередного проекта с Россией

Развитием проекта занимается компания «Разрезуголь» — совместное предприятие «Эн+» и китайской China Energy Investment Corporation (CHN Energy), созданное на паритетной основе.

«Опыт есть и у них, и у нас. Поэтому задача, которая стоит на этом форуме, продолжить обсуждение этого проекта и попытаться ускорить все-таки [и решить] все сегодняшние проблемы. Они есть, безусловно, и связаны с финансированием и ограничениями по использованию финансовых ресурсов», — сказал Колмогоров РБК на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По его словам, ограничения связаны с санкциями против России и китайские партнеры опасаются, что вопрос не будет решен быстро. Однако Колмогоров считает «преодолимой» сложившуюся ситуацию и надеется на продолжение развития проекта вместе с китайскими партнерами.

«Разрезуголь» получил лицензию на Зашуланское месторождение в 2014 году. Китайские партнеры в лице Shenhua Group (теперь China Energy) называли проект, промышленные запасы которого оценивались в 742 млн т, «важным шагом в реализации дорожной карты китайско-российского сотрудничества в угольной сфере».