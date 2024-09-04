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Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану
Новость дня
Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану

Казахов призвали покинуть Украину

17:35 279

В связи с нарастающей напряженностью и в целях безопасности посольство Казахстана в Украине рекомендует своим гражданам рассмотреть возможность покинуть территорию страны, говорится в заявлении ведомства на его телеграм-канале.

«Отмечаем, что для выезда из Украины в Казахстан граждане могут воспользоваться наземными маршрутами: через Польшу или Молдову, далее - коммерческими авиасообщениями. В случае выезда через Польшу гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу. Для въезда в Молдову виза не нужна», - сказано в сообщении.

Одновременно посольство призывает всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и незамедлительно следовать в укрытие, соблюдать меры собственной безопасности и выполнять рекомендации официальных властей.

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