Казахов призвали покинуть Украину

В связи с нарастающей напряженностью и в целях безопасности посольство Казахстана в Украине рекомендует своим гражданам рассмотреть возможность покинуть территорию страны, говорится в заявлении ведомства на его телеграм-канале.

«Отмечаем, что для выезда из Украины в Казахстан граждане могут воспользоваться наземными маршрутами: через Польшу или Молдову, далее - коммерческими авиасообщениями. В случае выезда через Польшу гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу. Для въезда в Молдову виза не нужна», - сказано в сообщении.

Одновременно посольство призывает всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и незамедлительно следовать в укрытие, соблюдать меры собственной безопасности и выполнять рекомендации официальных властей.