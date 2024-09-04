Банк ABB удостоен двух престижных международных наград в области развития талантами

В стремлении стать лучшим работодателем в стране Банк ABB завоевал две награды за выдающиеся достижения от международной организации The Brandon Hall Group. Одна из наград была присуждена за управление талантами в Банке, а другая – за обучение и развитие. Обе награды Банк ABB получил за программу «Лидеры будущего», созданную для своих сотрудников.

Программа, продолжавшаяся шесть месяцев, была разработана и проведена в сотрудничестве с международной консалтинговой компанией BTS, специализирующейся в области лидерства и управления талантами. В рамках программы отбор прошли 30 сотрудников, для которых были организованы индивидуальные семинары на различные темы лидерства. Также для каждого участника были разработаны персональные планы развития. Основная цель программы – поддержка и развитие сотрудников с высоким потенциалом, а также подготовка бизнес-лидеров с необходимыми профессиональными навыками для успешной реализации текущих и будущих проектов Банка ABB.

Престижные награды за достижения от The Brandon Hall Group пользуются высокой популярностью в глобальном бизнесе и HR-сообществе. Эти награды признают достижения компаний в таких областях, как обучение и развитие, управление талантами, развитие лидерских навыков сотрудников, организационное совершенствование и другие ключевые сферы, подчеркивая их успехи в управлении человеческим капиталом. Для присуждения этих наград проводится всесторонний анализ и оценка, а благодаря строгим критериям отбора они считаются высшим стандартом в соответствующих категориях. The Brandon Hall Group, функционирующая с 1993 года, является компанией профессионального развития, оказывающей организациям поддержку в области данных, исследований, сертификации и других направлениях.

Компания на сегодняшний день реализовала проекты, которые способствовали личному развитию более 10 000 000 сотрудников по всему миру, усиливая совершенство в соответствующих направлениях и проводя сертификацию в организациях.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.