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Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану
Новость дня
Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану

Задержан генерал Воронкин

17:42 2894

В Казахстане задержан заместитель главнокомандующего Национальной гвардией по технике и вооружению генерал-майор Константин Воронкин, сообщили в пресс-службе МВД страны.

«МВД подтверждает задержание заместителя главнокомандующего Национальной гвардией по подозрению в совершении противоправного действия. На данный момент следственные действия проводятся компетентными органами совместно с МВД.

Министерство выражает свою принципиальную позицию по нетерпимости к любым проявлениям коррупции в своих рядах, в связи с чем будет проведено объективное и всестороннее расследование в рамках действующего законодательства», - прокомментировали в ведомстве.

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Белорусские самолеты против российских беспилотников
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Полиция нейтрализовала «мюнхенского стрелка»
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