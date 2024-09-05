Задержан генерал Воронкин
В Казахстане задержан заместитель главнокомандующего Национальной гвардией по технике и вооружению генерал-майор Константин Воронкин, сообщили в пресс-службе МВД страны.
«МВД подтверждает задержание заместителя главнокомандующего Национальной гвардией по подозрению в совершении противоправного действия. На данный момент следственные действия проводятся компетентными органами совместно с МВД.
Министерство выражает свою принципиальную позицию по нетерпимости к любым проявлениям коррупции в своих рядах, в связи с чем будет проведено объективное и всестороннее расследование в рамках действующего законодательства», - прокомментировали в ведомстве.